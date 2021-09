Turbo Overkill – Cyberpunk-Shooter mit Kettensägen-Beinen angekündigt

Apogee Entertainment und Trigger Happy Interactive bringen mit Turbo Overkill einen ultrabrutalen Cyberpunk-Shooter auf die PS5, der 2022 erscheint.

Mit Kettensägen an den Beinen schlüpft man in die Rolle von Johnny Turbo, ein Söldner, der zurückkehrt, um in seiner kriminelle Heimatstadt Paradise aufzuräumen. In dieser Blade Runner-meets-DOOM-Hölle findet Johnny, dass die gesamte Bevölkerung der Stadt von Syn, einer abtrünnigen KI, und ihrer Armee von verstärkten Schergen besessen ist. Angetrieben von Geld, um seinen Fehlern der Vergangenheit zu entkommen, nimmt Johnny den unmöglichen Job an, die größte KI aller Zeiten zu zerstören.

Turbo Overkill treibt die Over-the-Top Action damit in nie zuvor erreichte Höhen. Aktiviert die Hero Time, eine neue Form der Zeitlupe mit dem gewissen Etwas, um unglaubliche Geschwindigkeiten zu erreichen, etwa für Wall-Runs. Gleitet auf eurem Kettensägenbein, zerstückelt damit Feinde und stellt euch brutalen Boss Gegnern.

Mit euren Twin Magnums, die mehrere Feinde erfassen und instagibieren können, der Boomer Shotgun und dem dazugehörigen Granatwerfer oder dem Telefragger-Scharfschützengewehr, das Johnny in einen Feind teleportiert, bevor ihr ihn von innen zum explodieren bringt, wird FPS-Genre mal wieder so richtig wild und spaßig.

„Turbo Overkill ist schnell, hektisch und wild“, sagt Sam Prebble von Trigger Happy Interactive. „Das ist das Spiel, das wir schon immer spielen wollten; es ist ein Traumprojekt. Unerbittliche Feinde, extrem tödliche und unterhaltsame Waffen, Geschwindigkeit und Präzision vor allem – wenn man Quake III Arena, modernes und klassisches DOOM oder die legendären Ego-Shooter von Apogee liebt, wird man sich in Paradise wie zu Hause fühlen.“

Vor euch liegen Dutzende von Leveln voller Geheimnisse, Bonus-Arenen und White-Knuckle-Fight-Puzzles. Sammelt bahnbrechende Sammlerstücke, um Modifikatoren wie Triple-Monster-Speed und Insta-Kill freizuschalten, kombiniert alle Waffen und Kräfte von Johnny, um die korrumpierten Legionen zu überlisten und anschließend zu entkommen.

Turbo Overkill erscheint 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.