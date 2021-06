Project Zero: Maiden of Black Water für PS5 & PS4 bestätigt

Nach jahrelanger Exklusivität bei Nintendo kehrt die Project Zero-Reihe auf PlayStation zurück. So erscheint noch in diesem Jahr eine Neuauflage von Project Zero: Maiden of Black Water für PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Switch und PC.

Project Zero gehört zu einer der legendärsten japanischen Horror-Serien. In Maiden of Black Water schlüpft man erneut in die Rolle einer von drei Charaktere, die die Fähigkeit besitzen, mit der Macht der Camera Obscura die Schatten derer zu sehen, die aus dem Leben gerissen wurden. Diesmal erwartet euch ein gruseliges Abenteuer inmitten eines unheimlichen Gasthauses, wo ihr einen Schrein voller lebensgroßer Puppen und einen See voller toter Priesterinnen vorfinden werdet.

Jeder dieser Orte ist durch einen Wasserstrom verbunden, der durch den Berg fließt. Und dieses ehemals heilige Wasser birgt die schrecklichsten Geheimnisse von allen – die Geschichte von Tod und Dunkelheit auf dem Berg Hikami. Um euch gegen die bösen Geister zu verteidigen, müsst ihr die Camera Obscura nutzen, denn nur durch diese lassen sich die Seelen der Verstorbenen an diesem schrecklichen Ort wahrnehmen.

Die Neuauflage von Project Zero: Maiden of Black Water verspricht zudem verbesserte Visuals, neue Kostüme und Photo Mode-Features.

Project Zero: Maiden of Black Water erscheint im Laufe des Jahres.