The Medium offiziell für PS5 angekündigt, erster Trailer

Bloober Team hat nun offiziell The Medium für PlayStation 5 angekündigt, nachdem es zuvor schon Gerüchte um einen baldigen Release auf PlayStation gab. Erste Eindrücke daraus liefert der Debüt Trailer.

The Medium ist ein psychologisches Horrorspiel, das speziell für die Konsolen der neuen Generation entworfen wurde und mit einem noch nie dagewesenen und offiziell patentierten Dual-Reality-Gameplay punktet. Hierdurch verläuft das Gameplay in zwei Welten gleichzeitig. Auf PlayStation 5 wird zudem der DualSense Controller unterstützt.

Über The Medium

Im Spiel werdet ihr zu einem Medium, das in zwei verschiedenen Welten lebt: der realen und der spirituellen. Mit Zugang zu beiden Welten verfügt man über eine breitere Perspektive und kann klarer sehen, dass das, was andere wahrnehmen, keine einfache Wahrheit ist. Nichts ist so, wie es scheint, alles hat noch eine andere Seite.

Es ist das bislang aufwendigste Projekt von Bloober Team, das dennoch mit eher gemischten Kritiken konfrontiert wurde. Sowohl in Sachen Gameplay, wie auch Rätsel war das Spiel nicht gänzlich überzeugen, was sich mit dem PS5 Release vielleicht aber ändert. Nähere Details zur PS5-Version dürften in Kürze folgen.

Überzeugen konnte hingegen damals der Soundtrack aus der Feder von Arkadiusz Reikowski vom Bloober Team und dem legendären Komponisten Akira Yamaoka, der schon an Silent Hill mitgewirkt hat.

The Medium für PlayStation erscheint am 03. September 2021.