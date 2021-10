Project Zero: Maiden of Black Water – Trailer zu den Gameplay-Mechaniken

In diesem Oktober kehrt die Project Zero-Reihe auf PlayStation zurück, für dessen Revival man sich Project Zero: Maiden of Black Water ausgesucht hat.

Da Project Zero kein Spiel ist, das unbedingt traditionellen Ansätzen folgt, zeigt Koei Tecmo heute ein neues Video, das sich mit den Gameplay-Mechaniken beschäftigt. Im Fokus steht dabei die Geisterfotografie, die es euch nicht nur ermöglicht, diese zu bekämpfen, sondern auch unheimliche Geheimnisse aufzudecken. Und von denen gibt es viele auf Mt. Hikami, dem Schauplatz von Project Zero: Maiden of Black Water.

Auf diesem heiligen Berg wurden viele dunkle Taten begangen, und es wurde von unzähligen Sichtungen von Geistern berichtet. In aktuellen Video „True Account – The Truth about Mt. Hikami“ erkundet man diese mysteriösen Phänomene, die sich auf dem Berg abspielen.

Project Zero: Maiden of Black Water erscheint am 28. Oktober 2021.