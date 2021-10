Silent Hill soll bei Kojima Productions entstehen, Sony ebenfalls an Bord?

In diesen Tagen kochen mal wieder die Gerüchte um ein neues Silent Hill hoch, die schon seit Monaten im Netz kursieren. Erneut bringt man hier Kojima Productions ins Gespräch, die zusammen mit Sony daran arbeiten sollen.

Hintergrund ist wohl der, dass Konami zurück ins Triple-A Business möchte und dafür die bekanntesten Marken wiederbeleben wollen. Neben Metal Gear Solid und Castlevania soll es eben auch Silent Hill sein, an dem man dafür arbeitet.

Gerüchte alles andere als neu

Die Gerüchte um Kojima Productions sind nicht neu und werden regelmäßig wieder aufgewärmt. So nun auch von dem Online-Magazin Gematsu, die sehr ähnliches gehört haben wollen. Demnach arbeiten Hideo Kojima und sein Studio Kojima Productions an der Rückkehr des Horror-Franchise. Sony finanziert demnach das ganze Vorhaben, was zusätzlich auf eine Exklusivität hindeutet.

„Gematsu hat ebenfalls gehört, dass ein neues Silent Hill bei einem prominenten japanischen Entwickler in Arbeit ist. Dieses Studio ist Kojima Productions, laut einer Quelle, die anonym bleiben möchte, die auch sagte, dass das Spiel von Sony Interactive Entertainment finanziert wird.“

Warum sich die Gerüchte um ein neues Silent Hill nicht tot zu kriegen sind, kann nur spekuliert werden, zumal Konami schon einmal klar gesagt hat, dass nichts in Bezug auf Silent Hill in Arbeit sei und das Franchise ruht. Aber was sollen sie auch anderes sagen, solange man den Titel nicht offiziell ankündigt?

Zudem heißt es auch immer wieder, dass ein weiteres Silent Hill-Spiel in Arbeit sei, das man immer noch dem mysteriösen Studio Bluebox zuordnet, das nun auch schon mehrfach mit Kojima Productions in Verbindung gebracht wurde. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch um das ein und dasselbe Projekt.

Wie üblich muss man das Ganze noch mit etwas Vorsicht genießen, aber letztendlich ist auch immer etwas an Gerüchten dran, so dass auch hier die Zeit zeigen wird, ob man sich auf die Rückkehr von Silent Hill freuen kann.