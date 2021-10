Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – Release für 2022 angekündigt

Koei Tecmo überrascht auf der Tokyo Game Show mit einem greifbaren Release zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, das bereits im Februar 2022 erscheint.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream setzt die Geschichte von Sophie und Plachta fort. Nachdem sie Sophies Heimatstadt Kirchen Bell verlassen haben, entdecken die beiden einen riesigen Baum, der mit einem identisch ist, den Plachta bereits in einem Traum gesehen hatte. Als sie diesem Baum näher kommen, zieht ein mysteriöser Strudel sie hinein. Sophie erwacht allein in einer seltsamen neuen Welt namens Erde Wiege, und es dauert nicht lange, bis sie von einem Alchemisten namens Plachta hört, der am Stadtrand lebt.

Als Sophie im Atelier ankommt, trifft sie eine jungen Alchemie-Enthusiastin namens Plachta, und obwohl die Alchemistin denselben Namen trägt wie ihre Freundin, erkennt sie Sophie nicht. Welche anderen Überraschungen erwarten Sophie auf dieser Reise? Im weiteren Verlauf des Abenteuers trifft Sophie auf den aufstrebenden Alchemisten Ramizel Erlenmeyer, der bereitwillig zustimmt, ihr in ihrer Not zu helfen. Die Erzählung entfaltet sich dabei elegant in einem charmanten neuen visuellen Stil, der die Kunst der Mysterious-Unterserie mit den hochwertigen Grafiken und Animationen von Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy von 2021 kombiniert.

Auf ihrer Reise, um ihren vermissten Freund zu finden, muss Sophie gegen die vielen Monster kämpfen, die das Land von Erde Wiege bewohnen. Sobald Spieler auf einen Feind treffen, beginnt der Kampf sofort ohne Ladezeiten oder separate Bildschirme, sodass die Schlachten reibungslos ablaufen können. Darüber hinaus bestehen Kampfgruppen jetzt aus sechs Mitgliedern, drei vorne und drei hinten, um zwei Teams zu bilden, die in rundenbasierten Schlachten mit mehreren Verbindungen zusammenarbeiten. Dieses neue Kampfsystem eröffnet eine Vielzahl aufregender Kampfstrategien, mit denen Spieler ihre Feinde ausschalten können.

Alchemie für Anfänger

Wie bei früheren Ablegern in der Reihe spielt die Alchemie in Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream eine große Rolle. Das Spiel baut auf dem Panel-Synthese-System der Mysterious-Unterserie auf, bei dem Materialien in die Panel-Slots gelegt werden, um neue Gegenstände zu kreieren. Das Spiel ermöglicht es sowohl angehenden als auch erfahrenen Alchemisten, Gegenstände auf eine für sie angenehme Weise zu synthetisieren, dank zweier verschiedener Panel-Typen – normale Panels erleichtern das Erstellen von Gegenständen, während eingeschränkte Panels komplex zu meistern sind, aber Gegenstände mit stärkeren Effekten ermöglichen synthetisiert werden.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erscheint am 25. Februar 2022.