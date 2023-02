PS VR2 – Vermehrt Probleme mit Sense Controller gemeldet, dieser Fix hilft

Dieser scheint ein echtes Eigenleben zu entwickeln, was vermutlich auf eine instabile Software zurückzuführen ist. User Berichten unter anderem darüber, dass Buttons einfach nicht erkannt werden, sich der Controller nicht verbindet, explizit auch nicht bei einzelnen Spielen, oder die Trigger nicht reagieren. Quasi funktionieren damit die wichtigsten Tasten nicht. Häufig werden Probleme mit dem rechten Controller gemeldet, die man auf Reddit & Co. zuhauf nachlesen kann.

What do you think?