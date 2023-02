The Finals – Virtuelle Combat-Gameshow für PS5 bestätigt

Die Embark Studios haben ihre ultimative Combat-Gameshow The Finals nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt. Das Konzept stammt vom ehemaligen DICE-Chef Patrick Söderlund und startet demnächst in die Closed Beta.

In The Finals erwartet die Teilnehmer ein kostenloser Shooter, in dem Spieler-Freiheit großgeschrieben wird. Teams kämpfen in einer komplett zerstörbaren, dynamischen Umgebung in spannenden Matches um den Einzug in das Finale.

Die Wettkämpfer treten zunächst in virtuellen Kopien zweier ikonischer Orte an: den Wolkenkratzern hoch über Downtown Seoul und der Altstadt von Monaco an der Küste der französischen Riviera.

The Finals kommt auf die PS5

The Finals befindet sich derzeit in der Entwicklung und Beta-Phase, auf dessen Feedback eine Reihe an Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen umgesetzt werden. Das Spiel bietet einige experimentelle Features – wie Server-seitige Zerstörung und Bewegung – und viele davon müssen mehrfach getestet und angepasst werden, um sie zu optimieren.

Die Beta bietet auch eine Trainingsmöglichkeit, bei der die Wettkämpfer Waffen, Gadgets, Bewegung und vor allem Zerstörung testen können. Es gibt Casual Play sowie Ranked-Turniere und Leaderboards, in denen sich Spieler gegenseitig übertreffen. Während der zwei Wochen spielen Wettkämpfer Waffen, Gadgets, eine Menge kosmetischer Gegenstände und mehr frei.

Wann The Finals für Konsolen erscheint, ist derzeit unklar.