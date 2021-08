PS5 bekommt Audio-Equalizer für 3D Pulse Headset

Mit der neuen PS5 Firmware, die derzeit in der Testphase ist, widmet man sich noch einmal dem Audiobereich. Neben 3D Sound für TV-Lautsprecher erhalten auch reguläre Kopfhörer einen weiteren Boost, in dem man diesen einen Audio-Equalizer spendiert.

Der neue Audio-Equalizer lässt euch zwischen verschiedenen Pre-Sets wählen, darunter Standard, Shooter und Bass Boost. Wem das nicht reicht, kann selbst bis zu drei weitere Audio-Modi mittels Equalizer festlegen. Diesen findet man im PS5 Controller unter Audio.

Damit lässt sich die Audioqualität noch einmal erheblich steigern, vor allem was die Lautstärke des Headset betrifft. Diese ist ohnehin viel zu leise und lässt das immersive Feeling ein wenig missen. Allerdings muss man hier auch ein wenig experimentieren und sollte inbesondere im Bass Bereich seine Erwartungen nicht zu hoch ansetzen, zumindest wenn man das offizielle 3D Pulse Headset verwendet.

Die bewährte V-Kurve

Einfach alle Regel bis auf Anschlag schieben, ist so oder so eher kontraproduktiv und wird den Sound erheblich verzerren. Besser ist die bewährte V-Kurve, um so die perfekte Balance zwischen Höhen, Tiefen und Lautstärke zu finden, was insbesondere auch dem 3D Sound zugute kommen kann. Hier lässt sich definitiv am meisten herausholen.

Was für einen Unterschied das ausmacht, kann man ganz leicht selbst testen, in dem man sein persönliches Pre-Set definiert und dann einfach mal zurück auf Standard switcht. Hier zeigt sich, dass Sony bei der Vorkonfiguration nicht die beste Arbeit abgeliefert hat. Das kann mittels Softwareupdates aber stetig optimiert werden.

Die nächste Stufe wird das 3D Audio für TVs sein, das ebenfalls mit der kommenden Firmware final ausgeliefert wird. Eindrücke dazu liefern wir, sobald auch die finale Version auch verfügbar ist. Vorweg, man sollte keine Wunder erwarten.