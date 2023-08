PS5-Cloud-Game Streaming – Technische Details & Launch in diesem Jahr

„Wir testen derzeit Cloud-Streaming für unterstützte PS5-Spiele. Sobald diese Funktion eingeführt wird, steht das Cloud-Game-Streaming für unterstützte PS5-Titel zur direkten Nutzung auf Ihrer PS5-Konsole zur Verfügung. Das bedeutet, dass man als Premium-User einfacher in seine Lieblingsspiele einsteigen kann, ohne sie zuerst auf seine PS5-Konsole herunterladen zu müssen. Unser Ziel ist es, dies als zusätzlichen Vorteil zu PlayStation Plus Premium hinzuzufügen, als Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Wert von PlayStation Plus zu steigern.“

Problematisch bei der Entwicklung war die Bereitstellung einer entsprechenden Infrastruktur, die in Bezug auf Funktionalität und Latenz den hohen Ansprüchen gerecht wird. Die Future Technology Group hat daher eine völlig neue Network Storage-Lösung entwickelt, die auf Basis von PCIe (NTB) entstanden ist und welche die NTB und die I/O-Coprozessoren der PS5 nutzt. Am Ende konnte man so eine Bandbreite von 5 GB/s mit Latenz von unter 1ms erreichen.

Das Feature wurde demnach unter dem Codenamen ‚Cronos‘ entwickelt, das auf eine „robuste PS5 Streaming-Experience“ setzt und damit einen großen Schritt in diesem Markt unternimmt. Der vollständige Launch soll noch in diesem Geschäftsjahr stattfinden.

In dieser Woche hat Sony recht überraschend die Testphase für das PS5-Cloud-Game Streaming gestartet, zu dem jetzt weitere technische Details vorliegen. Die Arbeiten daran dauern wohl schon seit fünf Jahren an und zielen insbesondere auf die SSD-Architektur der PS5 ab.

