PS5 Design-Fehler kann die Konsole dauerhaft zerstören, wenn sie falsch genutzt wird

In Social Media Gruppen wird seit Monaten versucht, dieses Problem publik zu machen, die behaupten, dass dieses Problem kein isoliertes Problem sei. Dieses würde sich laut den Beobachtungen über längere Zeit im vertikalen Betrieb der PS5 ergeben und erstreckt sich über sämtliche Modelle, da Sony hier bislang keine Veränderung am Design vorgenommen hat. So kann es durchaus passieren, dass die Dichtung zwischen der GPU und dem Kühler verrutscht oder beschädigt wird. In dem Fall „verflüssigt“ sich das Metall dann auf der Platine der PS5 und beschädigt diese oder andere Komponenten ebenfalls. Hier soll schon ein einziger Tropfen ausreichen, um einen Kurzschluss auszulösen.

„Es spielt es keine Rolle, wie man seine PS5 platziert. Egal, ob man sie in eine horizontale oder vertikale Position bringt, die Konsole funktioniert so, wie sie soll. Die Aufstellung, ob vertikal oder horizontal, hat keinen Einfluss auf die Kühlung.“

