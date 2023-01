The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – Termin der Disc-Version geleakt

Während das digitale Upgrade der The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition bereits für PS5 und Xbox Series erhältlich ist, steht in Kürze der Disc-Release an, den CD Projekt für einen späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt hat.

Dieser könnte nun schneller als erwartet stattfinden, denn laut einem aktuellen Leak wird es schon am 26. Januar soweit sein. Das möchte der polnische Händler Ultima (via) bestätigt haben, der auch gleich die Inhalte der Complete Edition nennt.

Die Complete Edition umfasst demnach alle bisher veröffentlichten Inhalte für The Witcher 3: Wild Hunt – plus die Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sowie 16 zusätzliche Inhalte, die als DLC-Drops verfügbar waren. In der physischen Box ist außerdem noch ein Set an Stickern, die Karte der Spielwelt und das The Witcher Universe: Compendium enthalten. Für geduldige Fans also eine echter Bonus.

Auf der technischen Seite nutzt die neue Version die Leistung der Next-Gen-Hardware und bietet eine Vielzahl an visuellen und leistungsbezogenen Verbesserungen. Dazu gehören Echtzeit-Raytracing für PC, Performance- und Raytracing-Modi auf PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Performance- und Qualitätsmodi auf Xbox Series S, Unterstützung für DLSS auf PC und AMD FidelityFX Super Resolution auf allen Next-Gen-Plattformen, schnellere Ladezeiten und mehr.

Darüber hinaus bietet die Next-Gen-Version zusätzliche Inhalte und QoL-Verbesserungen: Gegenstände und Quests, die von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert wurden, neue Kameraoptionen, schnelles Zeichen-Casting, ein Fotomodus, plattformübergreifender Fortschritt, Karten- und UI-Änderungen, eine Auswahl an von der Community erstellten Mods, die in das Spielerlebnis integriert sind – und vieles mehr.

Das ist noch nicht alles. Laut CD Projekt lassen sich zusätzlich viele Geheimnisse in der neuen Version finden, wie man einst verriet:

„Wir viele neue Geheimnisse und viele neue kleine Details versteckt, die die Leute finden sollen. Roach kann jetzt rückwärts gehen. Oder tatsächlich, wenn Roach steht, gibt es sogar jetzt einen versteckten Knopf, den man treten kann. Oder ich denke, Roach hebt jetzt seinen Kopf, wenn man im Wasser ist. Wir haben versucht, viele dieser kleinen Dinge für die Leute einfach zu finden, die wir nicht einmal in die Patchnotes aufnehmen werden.“

Das Release-Datum der physischen Version muss noch durch CD Projekt bestätigt werden, was voraussichtlich in den nächsten Tagen passiert.