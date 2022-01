PS5 Disc Edition durch Import für 453 EUR bei Amazon UK, eine kuriose Story

Eine kuriose Story, die uns eine weitere PS5 Disc Edition zu Weihnachten für einen doch recht günstigen Preis beschert hat. Allerdings auch unerwartet und ohne genaue Erklärung warum.

Es gab schon einmal Zeiten, wo Importe von Amazon UK durch günstige Preise überaus beliebt waren. Damals allerdings aus dem Grund, dass die Spiele-Industrie auf der Insel steuerlich ziemlich begünstigt wurde. Mit dem Wegfall dessen und spätestens seit dem Brexit lohnt der Import jedoch kaum noch, so zumindest der erste Gedanke. Im Nachhinein war die PS5 damit allerdings günstiger als je zuvor.

Lohnen sich damit Import-Konsolen wieder?

Zunächst einmal regelt es Amazon UK, aber auch Amazon US inzwischen so, dass diese die kompletten Import- und Zollangelegenheiten für einen abwickeln und man so am Ende vor keinen überraschenden Kosten steht, die den Kauf vielleicht unattraktiv gemacht hätten.

In der Summe hat die PS5 Disc Edition damit 540 EUR, einschließlich Versand, Zoll usw. gekostet. Beim Vergleich mit derzeitigen ebay Preisen also immer noch ziemlich attraktiv und etwas, was der ein oder andere ohne langes Überlegen in Kauf nimmt.

Die Überraschung folgte in diesen Tagen, wo Amazon UK automatisch eine Erstattung von 87 EUR vornahm, mit der Begründung: Export fee reduced. Im Ergebnis kostete die PS5 Disc Edition damit nur 453 EUR, ein unschlagbarer Preis in diesen Tagen.

Eine kleine Recherche dazu ergab, dass diese Praxis gar nicht so unüblich ist. Offenbar neigt Amazon dazu, die zu erwartenden Zölle zu überschätzen und den zu viel gezahlten Betrag nach der Abfertigung und Lieferung zu erstatten.

Durch die üblichen Kursunterschiede sind Produkte bei Amazon UK damit teils wieder erheblich günstiger als bei uns und somit eine Überlegung wert, nicht vor dem Import zurückzuschrecken. Ob das generell in dieser Größenordnung passiert, gilt es noch herauszufinden. Einzig die Verfügbarkeit der PS5 ist auch bei Amazon UK ziemlich sporadisch und meist an ein Prime Abo gebunden, wobei auch hier die Probemitgliedschaft zählt.

Wer sein Glück bei Amazon UK auf diesem Wege versuchen möchte, findet die PS5 Disc Edition dort unter diesem Link.