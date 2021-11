PS5 doppelt so oft verkauft als die Xbox Series X, ergeben Analysen

Dass die PS5 auch in dieser Generation erfolgreicher als die Xbox ist, war irgendwie anzunehmen. Aktuelle Analysen ergeben allerdings schon jetzt einen Vorsprung, der doppelt so groß ausfällt.

Zu diesem Schluss kommen die Analysten von Ampere, wonach die PS5 nach offiziellen Angaben auf 12.8 Millionen verkaufte Einheiten kommt, während die Xbox Series X bei 6.7 Millionen Einheiten steht. Sony konnte zudem die wichtigsten Märkte für sich entscheiden.

Den klaren Gewinner in diesem Jahr sieht man allerdings in Nintendo, einfach deshalb, weil diese ihre Nintendo Switch auch größtenteils ausliefern können. Dazu kommentiert man:

„Die Nintendo Switch hat den weltweiten Verkauf im Jahr 2021 dominiert, aber die Verkäufe im dritten Quartal waren zwischen der Gerätefamilie von Nintendo und der PS5 von Sony näher. Insbesondere in westlichen Märkten, in denen das Angebot verbessert und die Nachfrage groß war, hat Sony erhebliche Fortschritte gemacht“, so Piers Harding-Rolls, von Ampere.

Ampere