Razer stellt Kaira Pro PS5 Headset & Ladestation vor

Razer erweitert sein Portfolio an PS5 Zubehör mit den Kaira Pro und Kaira Headsets, sowie einer DualSense-Ladestation.

Razer setzt beim Design auf die charakteristischen blauen/weiß/schwarz Akzente der PlayStation Brand, weshalb die neuen Kaira-Headsets so gestaltet wurden, dass sie dem Stil der PlayStation 5-Konsole und des DualSense Controllers entsprechen. Zudem bringt man mit dem Razer Quick Charging Stand in einer Reihe passender Farben auf den Markt, um auch hier konform mit dem DualSense Controller zu gehen.

Das Razer Kaira Pro

Das Razer Kaira Pro ist Razers erstes kabelloses Headset für PlayStation 5, das von der Razer HyperSense-Tech angetrieben wird, einer intelligenten Haptik-Technologie, die ein reichhaltiges, lebensechtes sensorisches Feedback basierend auf Audiosignalen liefert. Damit können Spieler vollständig in ein taktiles Gameplay eintauchen können, das von den bewährten Razer TriForce Titanium 50mm Drivern angetrieben wird.

Das kabellose Headset bietet zudem ein integriertes Mikrofon für den mobilen Einsatz, sodass User die Möglichkeit haben, sich über Bluetooth mit ihren Mobilgeräten sowie mit PS5, PS4, PC und anderen Geräten zu verbinden. Ein Anschluss über einen mitgelieferten 2,4 GHz USB-C Razer HyperSpeed Dongle ist ebenfalls enthalten.

Razer Kaira Pro Features

Razer HyperSense für berührungssensorisches Feedback und verstärktes Eintauchen

Razer TriForce Titanium 50-mm-Treiber für High-End-Audioleistung

Abnehmbares Razer HyperClear Supernieren-Mikrofon für kraftvollen, lebensechten Klang

Razer SmartSwitch zum Umschalten zwischen 2,4 GHz und Bluetooth

Powered by Razer Chroma RGB, anpassbar über die Razer Chroma RGB Mobile App

Quick Carge Ladestation

Abschließend stellt man den Razer Quick Charging Stand vor. Die Ladestation wurden sorgfältig in einer Reihe passender Farben entworfen, um zu den von der Galaxie inspirierten DualSense Controllern zu passen.

Der Razer-Quick Carge Stand lädt Controller so schnell auf, um in weniger als 3 Stunden die beste Leistungsstufe zu erreichen, und sorgt so für minimale Gaming-Ausfallzeiten. Dieser ist in den Farben Weiß, Schwarz und Rot erhältlich, um einen nahtlosen Look zu erzielen.