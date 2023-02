PS5 – Erste Preissenkung durch Bundle verfügbar

Auch wenn Sony weiterhin an ihren hohen Preisen geklebt, wie Klima-„Schützer auf dem Asphalt, ist die Verfügbarkeit der Konsolen inzwischen so großzügig, dass eine erste Preissenkung möglich scheint.

Diese gibt es aktuell zusammen mit einem Bundle, in dem sich Hogwarts Legacy befindet, also eine durchaus attraktive Kombination aus Hardware und einem der besten RPGs in diesem Jahr. Das Bundle gibt es aktuell bei Media Markt und Saturn für gerade einmal 569 EUR, also gut 60 EUR günstiger gegenüber dem Einzelkauf.

Darin enthalten ist eine physische Kopie von Hogwarst Legacy auf Blu-ray, eine PS5 Disc Edition in der neuesten Version und ein DualSense Controller. Es ist das derzeit beste Angebot bei einer PS5 mit einer umgehenden Lieferung noch in dieser Woche.

PS5 Bundle im Angebot

Wer bei dem Bundle zugreifen möchte, braucht dazu lediglich die Shopseiten von Media Markt oder Saturn besuchen und kann die Bestellung ganz ohne Gedrängel oder wie einst technische Probleme aufgeben.

PS5 Bundle mit Hogwarts Legacy

Das bietet Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy erfüllt die Fantasie vieler Fans, zu einem Schüler an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu werden, und liefert ein Spiel in der Zaubererwelt, von dem man schon seit Jahren geträumt hat. Im Ergebnis wurde ein Meisterwerk entwickelt, das vor Geheimnissen und spannender Magie nur so überquillt.

Die offene Spielwelt erlaubt es Spielern, das berühmte Hogwarts und sein Umland frei zu erkunden, einschließlich neuer und bekannter Orte der Zaubererwelt, wie Hogsmeade und dem verbotenen Wald. Die Welt steckt voller Magie, bei der Spieler auf Besen fliegen, magische Tierwesen zähmen und reiten, sowie gegen Feinde wie Trolle, Spinnen und dunkle Zauberer und Hexen kämpfen können.

Dabei erkundet man eine gewaltige Welt voller Gefahren, die mit der längst vergessenen Vergangenheit der Zauberwelt in Verbindung stehen – und einer ungewöhnlichen Fähigkeit, die nur Spieler besitzen. Außerdem müssen aufregende Missionen und Szenarien bewältigt werden, die sie vor schwierige Entscheidungen stellen und zeigen werden, wofür sie wirklich stehen.

Weitere Eindrücke zu Hogwarts Legcay gibt es ergänzend in unserem Review zum Spiel.