No Man’s Sky Fractial – VR-Update bringt auch neue Inhalte

Technisch wertet man das Spiel außerdem auch optisch weiter auf, in dem zum Beispiel Farbkorrektur für High-Dynamic-Range-Displays (HDR) komplett überarbeitet wurde und die Farbtöne und Töne des Universums näher an das Aussehen eines Standard-Dynamic-Range-Displays heranreichen, während es immer noch durch die brillanten Lichter und intensiven Schatten von HDR verbessert wird.

Jetzt, wo ein Großteil der Spieler mit PlayStation VR2 ihre Freude hat, kann man sich den zahlreichen Spielen widmen, die bereits verfügbar sind. Eines der Highlights ist No Man’s Sky von Hello Games.

