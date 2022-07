PS5 Firmware 22.01-05.50.00.08 verbessert VRR- & ALLM Feature

Sony hat eine neue PS5 Firmware veröffentlicht, heute in der Version 22.01-05.50.00.08, die ein paar spannende Optimierungen an Bord hat.

Neben der üblichen System-Performance, die man damit verbessert, sorgt die neue PS5 Firmware für individuelle Einstellung bei VRR und ALLM, die nicht nur pauschal dazugeschaltet werden können, sondern nun auch individuell angepasst.

Damit ist die Nutzung von VRR nun auch möglich, ohne in den ALLM-Modus zu gehen, der in der Regel sämtliche Bildverbesserungen deaktiviert. Zuvor wurde automatisch in den ALLM-Mode geschaltet, sofern der TV diesen unterstützt oder man VRR gewählt hat. Daran gab es zuletzt Kritik, da Sony pauschal keine individuellen Bildeinstellungen mehr zuließ.

PS5 Firmware ALLM-Settings

PS5 Update 22.01-05.50.00.08 Changelog

Im offiziellen Changelog liest sich das wie folgt:

Wenn sie einen Fernseher nutzen, der ALLM (Auto Low Latency Mode) unterstützt, können sie die ALLM-Einstellungen unter „Einstellungen“ > „Bildschirm und Video“ > „Videoausgang“ > „ALLM“ anpassen. Wenn sie „Automatisch“ auswählen, wechselt ihr Fernseher während des Spielens automatisch in den Niedriglatenzmodus. Wenn Sie „Off“ auswählen, wird ALLM nicht aktiviert, außer während der VRR-Ausgabe (Variable Refresh Rate).

Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.

Voraussetzung für die beiden Features ist ein entsprechender TV mit HDMI 2.1 oder höher Support, was bei neueren Geräten eigentlich der Fall ist. Diese sind insbesondere für hohe Performance-Modi ausgelegt und können dank der oben erwähnten Features für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen. Besonders dann, wenn man über die 60fps hinaus geht, was letztendlich ein tolles und flüssiges Spielerlebnis ergibt. Damit ist VRR eine der sinnvollsten Features dieser Generation.

Nach wie vor warten muss man auf längst versprochene Features wie 3D Audio für Heimkino-Systeme und Soundbars, die Sony bereits zur Ankündigung der PS5 versprochen hatte und weiterhin nicht ausliefert. Hier ist Microsoft mit der Xbox Series den deutlichen besseren Weg gegangen, die Out-of-the-Box mit Dolby Atmos auf ein etabliertes Soundformat setzen.

Die neue PS5 Firmware ist ab sofort über das Systemmenü oder die PlayStation Support-Seiten verfügbar!