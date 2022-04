PS5 kaufen: Händler ändern Strategie mit realistischer Chance

Dieser Weg wurde erstmals im vergangenen Jahr von einem Händler umgesetzt und in den letzten Wochen in Abstimmung mit Sony ausgeweitet. Geht eine solche Konsole in den Weiterverkauf, ist diese eindeutig als diese identifizierbar oder zumindest nur schwer als neue Konsole absetzbar. In wie weit diese Maßnahmen bisher erfolgreich waren, ist nicht bekannt. Es macht den Weiterverkauf aber in der Tat unattraktiv, zumindest um höhere Gewinne daraus zu schöpfen.

Händler in Japan arbeiten indes enger mit Sony zusammen, um insbesondere gegen Scalper vorzugehen. Hier werden die PS5 Konsolen im Inneren eindeutig markiert, was den Wiederverkauf als neues und ungeöffnetes Paket verhindern soll. Dazu erhalten die Händler von Sony neue Versiegelungssticker, worauf die Kunden hingewiesen werden.

Bei manchen Händlern gibt es aber auch einen Haken, die teilweise nur Bundle anbieten, wahlweise mit einem Spiel, einem Controller oder PlayStation Plus Abo dazu. Andere bieten aber auch die nackte PS5 zum regulären Preis an.

Es ist nach wie vor fast ein Ding der Unmöglichkeit, über einen regulären Weg an eine PS5 zu kommen. Spontane Drops gehen an einer Vielzahl interessierter Käufer vorbei und lassen die meisten frustriert zurück.

