PS5 Mega-Sale endet heute: Das sind die besten Bundles

In einer inzwischen mehrmaligen PS5 Mega-Sales Aktion räumt Sony derzeit die Lager und bietet zusammen mit verschiedenen Händlern die bislang besten PS5-Angebote seit dem Launch. Die Aktion endet am heutigen Mittwoch, weshalb wir euch noch einmal das beste PS5 Bundle herausgesucht haben und euch verraten, wo man am meisten sparen kann.

Abgesehen von den von Sony empfohlenen Preisen ließ sich durch Aktionen bei ebay-Händlern und Voucher-Codes nämlich noch viel mehr sparen. Die reine PS5 Disc Edition gab es so zum Beispiel schon für 422 EUR.

Das sind die besten PS5 Deals

Möglich machte dies die Kombi-Aktion von ebay und dem bekannten Händler SBDirect, der als echte Schnäppchenquelle gilt. Zurück zur aktuellen PS5 Sales Aktion bekommt man das günstigste PS5 Angebot derzeit bei Otto für 449 EUR, optional mit einem zweiten Controller.

Passend dazu den internen SSD Speicher mit dem Crucial PS5 aufrüsten, was ab 73 EUR möglich ist:

Wer offizielles Zubehör von Sony sucht, auch hier halten Media Markt und Saturn derzeit noch die niedrigsten Preise. Den DualSense Controller gibt es hier in allen Farben für 49 EUR. Ebenfalls günstig die Ladestation und das Pulse 3D Headset.

Gleichzeitig kann man sich mit diversen Spielen etwas günstiger eindecken, die allerdings immer wieder günstig zu bekommen sind. Empfehlen kann man hier insbesondere wieder SBDirect auf ebay, der aktuelle Highlights wie Diablo IV für 50 EUR anbietet.

PS5 Mega Sale endet heute

Lohnt die PS5 derzeit noch?

Immer wieder kommt die Frage auf, ob sich der Kauf der PS5 derzeit noch lohnt, insbesondere im Hinblick auf die wohl bald verfügbare neue Revision. Wer es besonders günstig haben will, sollte unbedingt jetzt zugreifen, denn so günstig wird die Hardware so schnell wohl nicht mehr.

Wer sich nicht zwischen Digital und Disc Edition entscheiden kann, sollte vielleicht auf die neue Revision warten, wo man das Laufwerk später wohl auch nachrüsten kann. Eine reine Digital Edition steht aber schon jetzt für das, was die Zukunft bereithält – nämlich eine Welt ohne Discs.

Anbei noch einmal alle Aktionen der Händler zusammengefasst:

SSD Upgrade Tipp:

Eine besondere Aktion gibt es außerdem bei GameStop, wo ihr ihre PS5 günstig für eine PS5 eintauschen könnt. Je nach PS4-Modell gibt es die PS5 hier schon für 269 EUR. Dazu reicht eine gebrauchte Konsole inkl. Original-Zubehör, um eine PS5 mit Laufwerk zu folgenden Konditionen zu erhalten.

Wie erwähnt, die Aktion endet am heutigen Mittwoch!