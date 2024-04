PS5 Pro: Spiele können bereits an stärkere Hardware angepasst werden

Sony hat die Entwickler darüber informiert, dass sie ihre Spiele für die PS5 Pro fit machen können. Entsprechende DevKits lassen sich wohl bestellen und einen Zeitplan gibt es ebenfalls.

Dieser sieht vor, dass alle Spiele, die bis August 2024 eingereicht werden, zum vermuteten Launch gegen Ende des Jahres für die PS5 Pro verfügbar sein werden. Darüber berichtet The Verge, denen offenbar entsprechende Dokumente vorliegen, aus denen die Pläne für die PS5 Pro detailliert hervorgehen.

Fokus auf Raytracing

Im ersten Schritt werden die Entwickler ermutigt, insbesondere die verbesserten Raytracing-Eigenschaften der PS5 Pro zu nutzen. Aber auch höhere Auflösungen oder Framerate sind Features, die sich mit der PS5 Pro leichter umsetzen lassen. Sollte es den Entwicklern gelingen, signifikante Verbesserungen gegenüber der Standardversion zu erreichen, dürfen diese das Label ‚PS5 Pro Enhanced‘ verwenden.

Neue Details zur Hardware an sich hat auch The Verge nicht, die von einem Leistungsschub von rund 45 % bei der GPU und rund 10 % bei der CPU ausgehen. Die Entwickler können diese flexibel nutzen und je nach Bedarf oder was die Hardware in bestimmten Situationen hergibt. Als Beispiel wird beschrieben, dass die PS5 Pro im High-CPU-Mode etwas von der Performance der GPU wegnimmt, wobei sich dies in einem Bereich von nur 1 % bewegen soll. Außerdem können Entwickler von einem verbesserten Speichersystem Gebrauch machen, das in der Performance um 28 % schneller arbeitet und effizienter ist.

PlayStation Spectral Super Resolution

Erwähnt wird auch noch einmal die PlayStation Spectral Super Resolution-Technologie, welche die Auflösung erheblich verbessern kann. Diese wurde individuell mit AMD entwickelt und ersetzt bestehende Technologien wie Upsampling. Die Funktionsweise ist ähnlich wie bei Nvidias DLSS oder AMDs FSR, wurde aber auf die Konsolen-Hardware speziell zugeschnitten. Der zusätzlich Speicher der PS5 Pro hilft dabei, dass die Technologie gegenüber der Base PS5 überhaupt möglich ist. Zunächst stehen verbesserte Auflösung mit bis zu 4K im Fokus und später sogar 8K-Auflösungen, die in wenigen Millisekunden gerendert werden können.

Sony hat die Daten bisher nicht bestätigt oder die PS5 Pro angekündigt. Nach und nach fügt sich das Bild allerdings zusammen, weshalb in den nächsten Wochen mit dem Reveal der PS5 Pro zu rechnen ist.