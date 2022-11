PS6: Interne Dokumente geben Hinweis auf Launch-Zeitraum

Die PS5-Generation ist für viele noch nicht einmal gestartet, da scheint Sony gedanklich schon bei der PS6 zu sein. Hinweise auf das Launch-Fenster liefern derzeit interne Dokumente.

Diese stammen aus den Überprüfungen der Activision / Blizzard-Übernahme durch Microsoft, in denen Sony ihre Bedenken bezüglich des Deals äußerst. Darin gehen die Japaner davon aus, dass sämtliche Activision-Spiele spätesten mit dem Launch der nächsten Generation nicht mehr für PlayStation erscheinen werden, sollte die Übernahme genehmigt werden.

Im Detail ist darin zu lesen:

„Microsoft hat angeboten, die Spiele von Activision weiterhin bis 2027 auf PlayStation verfügbar zu machen. Ebenso sagte Microsoft erst am 26. Oktober in öffentlichen Kommentaren, dass man plant, Call of Duty auf PlayStation nur anzubieten, „solange das Sinn macht“. Ein Zeitraum bis 2027 – oder ein anderer (möglicherweise kürzerer) Zeitraum, den Microsoft einseitig festlegt, ist absolut unzureichend. Zu dem Zeitpunkt, wenn SIE die nächste Generation seiner PlayStation-Konsole auf den Markt bringt (was wahrscheinlich in diesem Zeitraum sein wird), würden sie den Zugang zu Call of Duty und anderen Activision-Titeln verlieren, was es extrem anfällig für den Wechsel von Verbrauchern und eine anschließende Verschlechterung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bedeuten würde.“