PS5 Slim soll 2023 erscheinen & drastische Designänderung aufweisen

Sony arbeitet womöglich an einem neuen PS5 Modell, das man als PS5 Slim bezeichnen könnte und das 2023 auf den Markt kommen soll. Eine Besonderheit findet sich hier offenbar im Design.

Das möchte man aus Sony internen Kreisen (via) gehört haben, wonach es im kommenden Jahr eine drastische Überarbeitung der Chassis geben wird, welches die PS5 Disc Edition und Digital Edition ineinander vereint. Intern wird das Design wohl als D-Chassis bezeichnet, welches das bisherigen A, B, und C Gehäuse vollständig ersetzen wird, die seit dem Launch der PS5 produziert werden.

Als Launch-Fenster wird der September 2023 genannt, also so ziemlich genau in einem Jahr.

PS5 Slim mit abnehmbarem Laufwerk?

Sollten die Berichte darum stimmen, setzt das neue Design auf ein abnehmbares Disc-Laufwerk, welches man optional jederzeit dazu kaufen könnte. Intern ändert sich hingegen wohl nur wenig, womit noch keine PS5 Pro zu erwarten ist.

Wie es weiter heißt, soll dazu ein zusätzlicher USB Type-C Port auf der Rückseite vorgesehen sein, mit dem das Laufwerk dann verbunden wird. Dieses könnte als Bundle zusammen mit der PS5 und als Ersatz für die jetzige Disc Edition angeboten werden oder als separater Kauf, womit die PS5 Slim an die Stelle der Digital Edition tritt. Ein durchaus cleverer Schritt den Sony damit gehen würde, ermöglicht man den Usern damit mehr Flexibilität.

PS5 Disc Edition

Erwähnt wird außerdem, dass das abnehmbare Laufwerk das Gesamtbild der PS5 nicht großartig stören wird und man die Konsole noch immer als eine Einheit wahrnimmt. Was das Design betrifft, orientiert man sich wohl weiterhin an dem aktuellen Modell.

Dass Sony auf eine PS5 Slim hin arbeitet, die bei PlayStation irgendwie zur Tradition gehört, zeigte sich schon am jüngst veröffentlichten PS5 Modell CFI-1200, das in diesen Tagen in Umlauf gebracht wird. Äußerlich hat sich die PS5 damit zwar noch nicht verändert, intern schrumpfen die Komponenten aber bereits sichtbar.

Offen wäre damit weiterhin, wann Sony auf eine PS5 Pro wechselt, nach der man gefühlt schon seit dem Launch des jetzigen Modells ruft. Experten gehen davon aus, dass dies deutlich später als in der PS4-Generation passieren wird und der aktuelle Konsolen-Zyklus weiter ausgedehnt wird.

Sony selbst hat sich bislang zu keinem neuen PS5 Modell geäußert und kommentiert auch sonst keine neuen Revisionen oder interne Änderungen an der Hardware.