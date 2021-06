PSVR Showcase: Sniper Elite VR, After the Fall, Wanderer, Fracked & mehr

Sony und diverse Publisher stellen heute wieder zahlreiche neue PlayStation VR-Spiele vor, die teilweise nun auch ein Release-Datum haben, darunter Sniper Elite VR, Wanderer, After the Fall oder Fracked.

Sniper Elite VR erscheint am 08. Juli und verfrachtet euch noch einmal in den Zweiten Weltkrieg, um dort eine packende Geschichte aus der Sicht eines italienischen Partisanen zu erleben, der sich mit seinen Brüdern und Schwestern erhebt, um sein Heimatland vor den faschistischen Kräften zu schützen, die es zu vernichten drohen.

Sniper Elite VR wurde dazu von Grund auf als VR-exklusives Spiel entwickelt, das die typische Authentizität dieser Spiele beibehält und das hochgelobte Scharfschützen- und Stealth-Gameplay um eine neue Dimension erweitert.

Das entsprechende Special dazu gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Fracked

Fracked ist ein Action-Adventure, das euch mit einem interaktiven Arsenal und Spezialwaffen ausstattet, um in die Rolle eines Actionhelden zu schlüpfen. Fracked kombiniert dazu Kämpfe und Gameplay mit absolut freien Bewegungsmöglichkeiten und nahtlosen Übergängen.

In der Rolle eines Helden, der sich plötzlich mitten im Kampf wiederfindet, sucht ihr eine Fracking-Anlage tief im Gebirge auf, die von einer Armee schießwütiger, interdimensionaler Wahnsinniger überrannt wird. Als letzte Hoffnung der Welt müsst ihr sie ausschalten, bevor es zu spät ist.

Eindrücke zu Fracked gibt es im ersten Gameplay oder ergänzend auf dem offiziellen PlayStation Blog.

After the Fall

After the Fall ist ein rasanter 4-Spieler-Koop-Actiontitel, der im post-apokalyptischen Los Angeles spielt. Statt sonniges Paradies erwartet euch hier eine erbarmungslosenEislandschaft, die von schneebedeckten Ruinen geprägt ist. Fast 20 Jahre nach der Apokalypse wimmelt es in der Stadt nur so von grausamen, einst menschlichen Kreaturen, die Snowbreed genannt werden. Sie haben die Menschheit unter die Erde getrieben, wo sie einen erbitterten Kampf ums Überleben führen.

Weitere Details zu After the Fall hat ebenfalls der offizielle PlayStation Blog.

Wanderer

Mit Wanderer erwartet euch ein Time Travel Adventure, das ebenfalls in einer alternativen, apokalyptischen Zeitleiste spielt, in der die Suche nach der verlorenen Wohnung eures Großvaters und den darin verborgenen mysteriösen Artefakten beginnt. Mit der Entdeckung einer ungewöhnlichen Armbanduhr erschließt ihr die Kraft, Zeit und Raum zu durchqueren.

Wanderer erscheint im Laufe des Jahres. Mehr Details hat aktuell der PlayStatiom Blog für euch. Die vollständige Übersicht aller neu vorgestellten Titel gibt es unter diesem Link.