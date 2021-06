Ubisoft Forward mit Rainbow Six Quarantine & mehr

Ubisoft hat heute weitere Details zum Ubisoft Forward Event bestätigt, der digitalen E3 Show, die in der kommenden Woche stattfindet.

Genauer gesagt findet diese am 12. Juni um 21 Uhr (MESZ) statt und kann auf verschiedenen Kanälen verfolgt werden, darunter Youtube, Twitch und der Ubisoft Forward-Website. Als Teil der diesjährigen Show verspricht man die verschiedensten Inhalte, darunter Publikumslieblinge, Neuankündigungen und auch ein paar Überraschungen.

„Tauche mit Far Cry 6 in das Inselparadies Yara ein und entdecke das actiongeladene Abenteuer, das dich in dieser Nation unter der Herrschaft des Diktators Antón Castillo, gespielt von Giancarlo Esposito, erwartet.“

Dazu gehört unter anderem die Premiere von Rainbow Six Quarantine, dem neuen Multiplayer-Titel im Rainbow Six-Universum, es gibt mehr zu Far Cry 6 und Riders Republic sowie Updates zu bestehenden Spielen wie Watch Dogs Legion in der Pre-Show.

„Erhalte alle Infos zum neuen Kapitel der Rainbow Six-Spielereihe, angekündigt als Rainbow Six Quarantine, und schau dir exklusives Gameplay und Trailer-Weltpremieren an, wenn wir diesen brandneuen Koop-Titel zum allerersten Mal vorstellen.“

Ubisoft Forward 2021

Wann : 12. Juni um 21 Uhr

: 12. Juni um 21 Uhr Wo : Youtube, Twitch, Ubisoft Forward Webseite, hier bei uns im Livestream

: Youtube, Twitch, Ubisoft Forward Webseite, hier bei uns im Livestream Was: Rainbow Six Quarantine, Far Cry 6, Riders Repulic, For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla & mehr

„Mit Riders Republic überrollt dich eine Lawine aus Extremsportarten! Auf dieser neuen Massive Multiplayer-Spielwiese mit offener Spielwelt kannst du dich in den wunderschönen Landschaften Nordamerikas austoben.“

Alle relevanten News vom Ubisoft Forward Event gibt es dann wie gewohnt hier bei uns!