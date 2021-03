Quantum Error – Frische Gameplay-Szenen eingetroffen

TeamKill Media zeigt im Rahmen der Future Games Show neue Gameplay-Szenen aus ihrem Horror-Shooter Quantum Error, der eigentlich exklusiv für PS5 erscheinen sollte.

Inzwischen hat man den Release auf PS4 und Xbox Series bestätigt, lässt damit aber auch so einige Fragen offen, ob das die beste Idee ist. Die neue Gameplay-Demo sieht in vielen Teilen noch immer unfertig aus und wurde generell ziemlich unspektakulär präsentiert. Man könnte meinen, man hat es mit einer Dead Space-Kopie zu tun, lässt jedoch vieles an Atmosphäre von damals liegen. Bleibt zu hoffen, das wird noch was.

In Quantum Error geht es um ein Unternehmen namens Monad, das eine intelligente Technologie entwickelt hat, die direkt in das Nervensystem der Mensche integriert werden kann. Die ganze Welt nutzt diese Technologie, was die Menschen zunehmend wie Roboter erscheinen lässt. In Folge dessen hat die Wirtschaft katastrophale Ausmaße angenommen und die Zentrale von Monad wird von einem unbekannten Feind angegriffen.

Man selbst schlüpft in die Rolle eines Firefighters, der ständig mit der Gefahr dieses Berufes konfrontiert wird, die euch im gesamten Spiel begegnen und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Wann Quantum Error erscheint, ist weiterhin unklar.