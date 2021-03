Quantum Error – Gameplay-Teaser zur Future Games Show

Die Future Games Show kehrt in diesem März zurück und verspricht diesmal stolze 40 Titel, die man während des Events zeigen wird. Einer davon ist der einst PS5 exklusive Shooter Quantum Error von TeamKill Media.

Quantum Error sollte eigentlich als Launch Titel der PS5 erscheinen, wurde nach der Kritik an der Qualität jedoch verschoben. Inzwischen erscheint Quantum Error auch für Xbox Series und macht einen deutlich besseren Eindruck. Zumindest was man im aktuellen Teaser zur Future Games Show sehen kann.

In Quantum Error geht es um ein Unternehmen namens Monad, das eine intelligente Technologie entwickelt hat, die direkt in das Nervensystem der Menschen integriert werden kann. Die ganze Welt nutzt diese Technologie, was die Menschen zunehmend wie Roboter erscheinen lässt. In Folge dessen hat die Wirtschaft katastrophale Ausmaße angenommen und die Zentrale von Monad wird von einem unbekannten Feind angegriffen.

Man selbst schlüpft in die Rolle eines Firefighters, der ständig mit der Gefahr dieses Berufes konfrontiert wird, die euch im gesamten Spiel begegnen und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Im Vordergrund steht eine intensive und authentische Story, die mithilfe echter Feuerwehrmänner entwickelt wird, so zumindest das Versprechen von Entwickler TeamKill Media.

Wann Quantum Error erscheint, ist gegenwärtig unklar.