Quantum Error überrascht mit neuem Gameplay-Teaser

Eigentlich sollte der Shooter Quantum Error zum Launch der PS5 erscheinen, musste seitdem aber so viel Kritik einstecken, dass der Entwickler eine umfassende Überarbeitung eingeleitet hat.

Jetzt über zwei Jahre später und mit dem Wechsel auf die Unreal Engine 5 sieht das Spiel schon so viel besser aus, wie ein neuer Teaser beweist. Der markanteste Unterschied ist heute ein Third-Person Mode, den man nun anbietet.

Laut der Beschreibung sei Quantum Error in erster Linie weiterhin ein First-Person-Shooter, allerdings bietet man die Option der Third-Person mit ein paar Ausnahmen an. In dem Gameplay-Abschnitt versucht der Spieler sich an einem Medusa-Soldaten vorbei zu schleichen.

Dabei kann zwischen FPV und TP umgeschaltet werden, ebenso wie der Schulterwechsel in TPV.

Ob auch inhaltlich etwas an Quantum Error etwas geändert wurde, ist nicht bekannt. Zur Story hieß es bislang, dass die Monad Quantum Research Einrichtung, die 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien liegt, von einer unbekannten Entität angegriffen. Nachdem der Komplex in Flammen aufgeht und vollständig abriegelt wird, wird ein Notruf zur gegenseitigen Hilfe an die Garboa Fire Division in San Francisco gesendet.

Als Spieler übernimmt man die Rolle eines Firefighters, der ständig mit den Gefahren dieses Berufes konfrontiert wird, die euch im gesamten Spiel begegnen und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Dies mit Shooter-Elementen kombiniert, die den besonderen Twist ausmachen.

Wann Quantum Error erscheinen wird, ist derzeit offen.