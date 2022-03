Ein Lebenszeichen zu Quantum Error – neuer Story-Teaser

Nach Monaten der Stille und einigen Aktivitäten auf Twitter, meldet sich TeamKill Media mit ihrem Shooter Quantum Errror zurück. Diese haben einen neuen Teaser im Gepäck, der die Unreal Engine 5 demonstriert.

Die erste Gameplay-Demo zu Quantum Errror war damals eine ziemliche Enttäuschung, weshalb man beschlossen hatte, auf die neue Engine zu wechseln. Das scheint sich jetzt auszuzahlen und der aktuelle Story-Trailer macht einen wieder neugierig.

Darin wird die Monad Quantum Research Einrichtung, die 30 Meilen vor der Küste von Kalifornien liegt, von einer unbekannten Entität angegriffen. Nachdem der Komplex in Flammen aufgeht und vollständig abriegelt wird, wird ein Notruf zur gegenseitigen Hilfe an die Garboa Fire Division in San Francisco gesendet.

Als Spieler schlüpft man in Quantum Error in die Rolle eines Firefighters, der ständig mit den Gefahren dieses Berufes konfrontiert wird, die euch im gesamten Spiel begegnen und euch immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Als Release-Termin schreibt TeamKill Media, dass Quantum Error schon bald verfügbar sein soll.