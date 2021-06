Rainbow Six Extraction – Erstes Gameplay, Release & Infos

Auf der Ubisoft Forward wurde ein neuer Trailer, sowie Infos zu dem kommenden Koop Shooter Rainbow Six Extraction vorgestellt. Release ist am 16. September für PS4, PS5, Xbox Series, PC & weitere Plattformen.

Was ist Rainbow Six Extraction?

R6 Extraction ist das neue Spin-Off der Rainbow Six Serie. Statt gegen menschliche Gegner kämpft ihr hier gegen KI gesteuerte Aliens. In Dreierteams müsst ihr vorrücken und ein Teammitglied unbeschadet befreien. R6 Extraction wird Cross-Play unterstützen.

Rainbow Six Extraction verspricht zunächst 18 Operator stehen zur Auswahl, die sich jeweils im 3er-Team zusammenfinden. Jeder Operator hat ein spezifisches Set an Waffen und Fähigkeiten, die es zu erlernen und zu meistern gilt und die in einem neuen Fortschrittssystem verbessert werden können.

Das sind die ersten Operator:

Lion : Sein Hintergrund als CBRN-Spezialist und seine Fähigkeiten mit der EE-EINS-D-Drohne sind entscheidend im Kampf gegen die Archaeen und zur Unterstützung seiner Teammitglieder.

: Sein Hintergrund als CBRN-Spezialist und seine Fähigkeiten mit der EE-EINS-D-Drohne sind entscheidend im Kampf gegen die Archaeen und zur Unterstützung seiner Teammitglieder. Ela : Ihre taktische Expertise und beispiellosen Überlebenskünste, gepaart mit ihren GRZMOT-Minen, sind besonders effektiv im Kampf gegen die Archaeen.

: Ihre taktische Expertise und beispiellosen Überlebenskünste, gepaart mit ihren GRZMOT-Minen, sind besonders effektiv im Kampf gegen die Archaeen. Vigil: Vigil, der auf Elektronik und Elektrotechnik spezialisiert ist, hat durch seine Tarntechnologie – sein ERC (Elektronische Rendering-Tarnung) – einen großen taktischen Vorteil im Kampf gegen die Archaeen.

Die Entwickler sprechen davon, dass ihr bei jedem Einsatz, eure Upgrades und Operators aufs Spiel setzt, eine ähnliche Herangehensweise wie in Escape of Tarkov könnte uns hier erwarten. Verlorene Operators müssen in einer weiteren Mission befreit werden, um wieder spielbar zu sein.

Erkundet dazu 12 einzigartig gestaltete Karten mit prozedural generierten Challenges, die euren Trupp jedes Mal auf die Probe stellen. Wissen, Teamwork und taktisches Vorgehen sind eure besten Waffen, um zu überleben. Wenn dich die Gegner überwältigen, gelten deine Operator als vermisst.

Weitere Infos folgen in Kürze …

Den Cinematic Trailer und das erste Gameplay könnt ihr euch hier ansehen:

R6 Extraction Cinematic Trailer

R6 Extraction Gameplay