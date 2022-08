Rainbow Six Siege Season 3 von Year 7 enthüllt

Ubisoft hat mit Operation Brutal Swarm die Season 3 in Year 7 von Rainbow Six Siege enthüllt. Die neuen Inhalte erscheinen am 6. September und umfassen Grim, einen neuen Angreifer aus Singapur, sowie eine neue Karte, Phase 2 des Player Reputation Systems mit Chat-Sanktionen, Match Replay-Reports und viele Gameplay-Verbesserungen.

Der neue Operator Grim aus Singapur verfügt über militärischer Erfahrung in Stealth, Sicherheit und Informationsbeschaffung. Sein Kawan Hive Launcher System feuert ein Projektil ab, das einen Kanister auf dem Boden entfaltet und einen Schwarm von kleinen Bienen-Bots freilässt. Dieser Schwarm markiert die Verteidiger, die sich in ihm befinden oder hindurchlaufen so lange, bis die Batterien der Bienen-Bots leer sind. Grim gilt als Operator mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Gesundheit. Ausgerüstet mit einer 552 Commando, der SG-CQB, oder als Zweitwaffe die P229, ist Grim dennoch nicht zu unterschätzen.

Operator Grim

Neu ist ebenfalls ​die karte Stadium Bravo auch eine bei Fans beliebte Karte aus dem Road to S.I.-Event, die permanent zum Kartenpool hinzugefügt wird. Mit der Verwendung von Teilen anderer Karten und dem unzerstörbaren Panzerglas fordert diese Karte Spielende heraus, neue Strategien zu entwickeln, um erfolgreich zu sein.

Nach auf der Einführung von Wolfguard in Year 7 Season 3, rückt Operation Brutal Swarm wieder eine andere Fraktion in den Mittelpunkt: Nighthaven. Berufssoldaten mögen die Private Military Company als opportunistisch und feindselig ansehen, aber das liegt daran, dass ihre Agenten sie sehr schützen. Ihre Dienste haben ihren Preis, daher arbeitet Nighthaven oft für den Höchstbietenden. Dadurch kann sich das Unternehmen die beste Militärtechnologie und die besten Waffen leisten, was für Rainbow Six-Operator ein attraktives Angebot sein kann. Finka, Pulse, Ela, IQ und Smoke haben sich entschieden, Rainbow zu verlassen und zu Nighthaven zu wechseln. Sie finden Anschluss bei Kali, Wamai, Aruni, Ace, Osa und ihrem Sicherheitschef Grim

​Später in der Season wird die Phase 2 des Player Reputation Systems eingeführt, um die Spielerfahrung weiter zu verbessern. Mit diesem Update wird eine neue Strafe für den Missbrauch des Textchats eingeführt. Während diese Strafe aktiv ist, werden Wiederholungstäter standardmäßig stummgeschaltet, um hasserfüllte und beleidigende Inhalte im Textchat zu verborgen. Spieler, die zu viele hasserfüllte oder beleidigende Nachrichten verschickt haben, werden mit einer aktiven Strafe belegt, die 30 Spiele andauert.

Darüber hinaus können Spieler ab sofort mutmaßliche Cheater im Match Replay-Bildschirm melden. Sie können sich die Aufnahmen ihrer letzten Spiele ansehen und mutmaßliche Cheater melden, während sie ihr Gameplay betrachten. Mit dieser Funktion setzt Ubisoft sein kontinuierliches Engagement für die Identifizierung und das Bannen von Cheatern fort, um eine faire Umgebung für alle zu schaffen.

Umfassende Gameplay-Updates

Weitere Balance-Updates für Dokkaebi und Rook sind für die Mitte der Saison geplant. Dokkaebis Logikbombe wirkt sich dann auch auf bereits eliminierte Operator aus und Rooks Rüstungsplatten gewähren Operator jetzt die Fähigkeit „Standhalten“, wenn sie sie tragen. Mit dieser Fähigkeit können sich Operator mit 20 Lebenspunkten selbst wiederbeleben, wenn sie in den Zustand „Am Boden, aber nicht eliminiert“ fallen.

Zu den Gameplay-Updates für diese Saison gehören Änderungen an der Karten-Ban-Phase, in der nun fünf statt drei Karten angezeigt werden, um die Kartenvielfalt zu erhöhen. Die taktische Karte wurde ebenfalls aktualisiert, um Angreifern in der Vorbereitungsphase mehr Informationen zur Verfügung zu stellen. Angreifer können nun eine Liste der verfügbaren Zielorte der Verteidiger sehen, wobei die Stockwerke und die Zielorte angezeigt werden, wenn sie vom angreifenden Team entdeckt werden. ​

Schließlich erhalten Spieler, die einen aktuellen Battle Pass besitzen, einen Rabatt von 10 % auf alle Gegenstände im Ingame-Shop. Diese Vergünstigung gilt auch für zukünftige Battle Passes. Mit dem neuen „Buy For A Friend Battle Pass“-Programm können Premium-Battle-Pässe zudem für Freund:innen gekauft werden, die diesen noch nicht besitzen.