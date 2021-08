Ratchet & Clank: Rift Apart ist „irreführend“ und laut TT Games auch auf der PS3 möglich

Oftmals hieß es, dass ein Spiel wie Ratchet & Clank: Rift Apart nur auf der PS5 und dank der SSD möglich wäre. Dem widerspricht jetzt TT Games, die u.a. für die LEGO-Spiele bekannt sind.

Laut TT Games Founder Jon Burton sei die „einzigartige“ Rift-Mechanik von Ratchet & Clank: Rift Apart auch auf der PS3 und PS4 umsetzbar, wie er gegenüber Coding Secrets äußert. Demnach sei es „irreführend“ zu sagen, dass dies nur mit der PS5 machbar ist.

Die Signatur-Rift-Mechanik beschreibt das Reisen zwischen den Dimensionen, die in Ratchet & Clank: Rift Apart ohne Ladezeiten möglich sind. Eine SSD braucht es dazu aber nicht, wenn man es clever anstellt und programmiert.

„Es ist so ziemlich ein Sky Dome, ein paar kleine Plattformen, generische Objekte und eine schöne Beleuchtung, sodass es auf älterer Hardware nicht viel Speicher benötigt, zumal man auch die generischen Objekte verwendet, die allesamt schnell geladen werden können,“ so Burton.

Mehr Schein als Sein?

Dazu hat man Ratchet & Clank: Rift Apart etwas analysiert und kommt zu dem Schluss, dass diese erstaunlichen Sequenzen, in denen man zwischen den Welten hin und her zippt, miteinander verkette Actionsquenzen sind, die lediglich fantastisch in Szene gesetzt werden. Der tatsächliche Anteil an echtem Gameplay sei hingegen sehr begrenzt und wäre auch mit älterer Hardware möglich.

Im folgenden Video beschreibt Burton, wie man hier bei der Rift-Mechanik trickst und wie einfach die Pocket Dimensions umsetzbar sind, da es sich im Grunde nur um kleine Areale mit begrenzten Szenerien handelt. Das Gesamtpaket von Ratchet & Clank: Rift Apart ist natürlich nicht auf der PS3 machbar, dennoch glaubt man, dass das Anpreisen dieser Features in der Art und Weise nicht ganz ehrlich ist.

Ob Burton damit Recht behält, bestätigt sich, wenn Sony den Titel zumindest noch für PS4 ankündigen wird.