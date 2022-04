Bad Vices Games und Troglobytes Games stellen ihre blutige Horror-Cooking-Simulation Ravenous Devils vor, die wahrlich nichts für schwache Nerven ist. Der Entwickler warnt vor explizierter Gewalt- und Blutdarstellung in dieser morbiden Darstellung eines mörderischen Pärchens.

Ravenous Devils wurde von den historischen und schmuddeligen Hinterhöfen Londons im 19. Jahrhundert inspiriert. Hier begibt man sich mit Percival und Hildred, einem glücklichen Ehepaar, auf ein höllisches Abenteuer. Ihre erstrebenswerten Ziele: die besten Schneider und Gastronomen der Stadt zu werden, die selbst Sweeney Todd als kriminalistisches Duo in der Stadt ablösen könnten.

Um seine Ziele zu erreichen, müssen die beiden loyale Kunden „gewinnen“. Als Percival bringt man Menschen um die Ecke, welche eigentlich als Kunden auf der Suche nach einem neuen Outfit zu euch gekommen sind. Die Körper der Opfer werden direkt durch eine Falltür in den Keller zu Hildred befördert. In ihrer Kellerküche zaubert sie aus den Opfern leckere Fleischkreationen, welche an ahnungslose Kunden im Pub verkauft werden.

Die übrig gebliebenen Kleider der toten Kunden? Percival wird sie wiederverwenden, zusammenflicken und als seine eigenen modischen Kleidungsstücke verhökern. Wahrhaft diabolische Pläne, bei denen man keine Spuren hinterlässt.

Die Frage ist, wird man es schaffen, durch ständiges Klicken abwechselnd zu kochen, nähen, putzen und die Ausstattung zu verbessern? Oder wird das Blut an euren Händen irgendwann alles auffliegen lassen?

„Wir versuchen immer, mit den Titeln, die wir hier bei Bad Vices Games entwickeln, die Grenzen der Gaming-Sphäre zu durchbrechen, und wir könnten nicht stolzer auf unser neuestes gruseliges Projekt Ravenous Devils sein“, sagt Cristian Gambadori, Game Director bei Bad Vices Games. „Unsere bisherigen Veröffentlichungen haben bereits für Aufsehen gesorgt, aber Ravenous Devils ist unser bisher größtes Projekt. Die Kombination aus der Point-and-Click-Simulation, der blutigen Geschichte und dem Gameplay sowie dem berüchtigten Ambiente des alten Londons haben zu einem Erlebnis geführt, das seinesgleichen sucht. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wie sich jeder die Hände schmutzig macht!“

Schon jetzt steht fest, in Ravenous Devils wird dieses morbide Pärchen als das blutige Duo in die Geschichte eingehen, wenn der Titel am 29. April 2022 erscheint.