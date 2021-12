Rec Room – Beliebte Social App für PS5 erschienen

Das man auf PlayStation Home wohl nicht mehr zu hoffen braucht, hat sich mit Rec Room über die Jahre eine beliebte Alternative entwickelt, die ab sofort auch auf PS5 verfügbar ist.

In Rec Room findet ihr eine lebendige, wachsende und virtuelle Community, in der ihr gemeinsam mit Freunden Spiele auf der gesamten Welt spielen, euren persönlichen Avatar erschaffen, locker in einer Lounge abhängen und vieles mehr könnt. Eigens für den PS5 Launch hat man winterliches Theme gestartet, inkl. passender Outfits, Games und viel Winter-Fun.

Zu den verfügbaren Spielen gehören unter anderem Paintball, Disc Golf, 3D Scharade oder kooperative Adventure. Zudem könnt ihr eure eigenen Spiele mit einer wachsenden Vielfalt an lustigen Tools teilen. Daz gehört auch die Erschaffung von privaten Space, wo ihr euch alleine oder mit ausgewählten Freunden treffen könnt.

Rec Room zählt inzwischen eine Community von 37 Millionen Spielern über alle Plattformen hinweg, also deutlich erfolgreicher als PlayStation Home damals. Zudem ist die App weiterhin kostenlos verfügbar, welche sich über In-Game-Transaktionen finanziert.

Wie auf allen anderen Plattformen, ist Rec Room auch auf PS5 komplett kostenlos verfügbar und ab sofort im PlayStation Store zu finden.