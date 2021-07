Red Dead Online: Blood Money – Trailer, Story, Quick-Draw-Club & mehr

Wie bereits am gestrigen Dienstag angekündigt, gibt es heute einen ersten Blick auf Red Dead Online: Blood Money, einem brandneuen Story-Inhalt. Darin taucht ihr in die kriminelle Unterwelt ein und beweist, dass ihr gewillt seid, euch für einige der berüchtigtsten Mitglieder der Gesellschaft von Saint Denis die Hände schmutzig zu machen.

In den Gassen von Lemoynes Haupstadt kursieren Gerüchte, dass Guido Martelli – die rechte Hand und Unterboss des berüchtigten Angelo Bronte – auf der Suche nach Revolverhelden in guter körperlicher Verfassung sei und ein wertvolles Handelsgut namens Capitale wieder in seinen Besitz bringen möchte.

Capitale wurde ursprünglich als einzigartiges Tauschsystem erfunden, um sich sensibleren Geschäften zu widmen und sich dabei den wachsamen Augen des Steuereintreibers zu entziehen. Doch mittlerweile ist es auch in die Hände von nahezu allen zwielichtigen Gestalten in den fünf Staaten gelangt. Jetzt wollen es Bronte und Martelli zurückholen – falls ihr es finden und abliefern könnt, wird euch Martelli mit lohnenswerten kriminellen Gelegenheiten belohnen.

Neue Aktivitäten

Martelli hat sich dazu einigen der verwerflichsten Glücksritter des Westens Hinweise anvertraut, wo Capitale zu finden sein könnte. Wenn ihr diese Kontakte aufsucht, wird eine ganz neue Einkommensart namens Verbrechen erschlossen, welche von abenteuerlichen Kutschenüberfällen bis hin zu mehrteiligen Raubzügen reichen – einschließlich Entführungen, brutalen Schuldeneintreibungen und mehr.

Nehmt Verbrechen entweder als einsame Revolverhelden oder zusammen mit einem Trupp anderer Halsabschneider in Angriff. Haltet bei jeder Mission eure Sinne geschärft und sucht überall nach Hinweisen auf Capitale, das ihr zu Guido Martelli zurückbringen könnt. Ihr findet es zum Beispiel in versteckten Kisten oder bei den sterblichen Überresten derer, die euren Weg gekreuzt haben. Auf eurem Weg durch die Prärien im Free Roam hört ihr möglicherweise auch von unverriegelten Höfen und ungeschützten Lagern, die nur darauf warten, ausgenommen und um ihre Capitale-Bestände erleichtert zu werden.

Indem ihr genügend Capitale für Guido Martelli anhäuft, erhaltet ihr Zugang zu Gelegenheiten. Diese werden von Martelli vergeben, um den aufstrebenden Senator von Lemoyne aufzuhalten, der Brontes Operationen behindert. Jede dieser Gelegenheiten zeigt neue Heransgehensweisen auf: Belauscht Gespräche oder haltet nach wichtigen Zielen Ausschau, um neue Wege zu entdecken, wie ihr die Position des Politikers schwächen könnt, indem ihr jedes der drei Juwelen des Westens zu Martelli bringt. Die erste der drei Gelegenheiten ist ab dem 13. Juli verfügbar und zwei weitere werden sich beizeiten ergeben.

Der Quick-Draw-Club

Der Quick-Draw-Club ist eine Reihe von vier schnellfeuernden Pässen, die, einer nach dem anderen, in den kommenden Monaten erscheinen werden. Die Mitgliedschaft bringt euch exklusive Belohnungen, Boni und Gegenstände, die euch das Leben am Rande des Gesetzes erleichtern. Los geht es direkt mit Dutchs Redcliff-Outfit. Mit jedem weiteren Pass, den ihr kauft, erhaltet ihr zusätzliche Vorteile und Belohnungen, um eure Reise fortzusetzen.

Jeder Pass kostet 25 Goldbarren, die ihr über die 25 Ränge des Passes wieder zurückholt. Als zusätzlichen Bonus erhalten die Käufer aller vier Pässe den kommenden Halloween-Pass #2 kostenlos.

Weitere Details zum neuen Update gibt es ergänzend auf dem Rockstar Newswire nachzulesen.