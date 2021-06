Red Dead Online – Erste Details zum kommenden Summer-Update

Rockstar teilt heute die ersten Details zum geplanten Summer-Update in Red Dead Online, mit dem das Spiel noch einmal umfassend ausgebaut wird.

Im Rahmen dieses Updates bekommen alle Bereitwilligen mit flexibler Moral die Chance, sich in neue gesetzlose Unternehmungen zu stürzen. Unter anderem wird es möglich sein, Häuser überall in den fünf Staaten im Free Roam auszurauben.

Außerdem eröffnen sich neue Wege zu persönlichem Reichtum zu gelangen. Und wie jede andere günstige Gelegenheit, wird auch diese kostenlos zur Vefügung stehen. Haltet nach einer brandneuen Mitgliedschaft Ausschau, die ebenfalls als Teil des kommenden Updates hinzugefügt wird. Weitere Details gibt es in Kürze.

Rabatte und Boni in dieser Woche

Schon jetzt kann man sich auf die wöchentlichen Rabatte und Boni freuen. Sammler erhalten diese Woche eine Fülle an Schätzen nur fürs Spielen, darunter 3 Tarotkarten und alle bis Rang 19 erhalten eine Belohnung für 1000 Sammler-XP. Jene, die gewillt sind, diese Woche mehr als fünf Ränge aufzusteigen oder über Rang 15 sind, erhalten eine kostenlose Sammler-Landkarte und zwei Schatzkarten. Alle Belohnungen werden spätestens bis zum 16. Juni geliefert.

Madam Nazar entlohnt furchtlose Sammler für ihre unermüdliche Hingabe und ihren perfektionistischen Blick in dieser Woche mit 1,5x RDO$ für alle Verkäufe kompletter Sätze. Das Finden von Sammlerstücken ist an sich schon eine Belohnung und wird zusätzlich noch mit doppelten Rollen-XP vergütet.

Spart beim Einstieg in eine Tätigkeit voller Entdeckungen und Faszinationen: Madam Nazar verlangt in dieser Woche fünf Goldbarren weniger für die Sammlertasche. Außerdem gewährt sie 40 % Rabatt auf den Pennington-Feldspaten, den Metalldetektor, das veredelte Fernglas sowie 30 % Rabatt auf die Águila-Machete – für alle, die bereits Erfahrung in der Kunst und Wissenschaft des Sammelns haben. Um das Bild stimmig zu machen, sind Rollen-Oufits für Sammler 30 % günstiger.

Die Ställe in den fünf Staaten gewähren 30 % Rabatt auf alle Criollos und 40 % auf die Pferdelaterne. Bei Büchsenmachern gibt es hingegen 40 % Rabatt auf alle Waffengürtel.

Doppelte RDO$

Trommelt eure engsten Verbündeten zusammen und verdient euch in der präsentierten Serie dieser Woche euren Lebensunterhalt. Die Serie legt in verschiedenen Viererteam-Varianten von Modi wie Hostile Territory, Name Your Weapon, Plunder und Team Shootouts den Fokus auf Teamwork. Als Belohnung für den hingebungsvollen Wettkampf erhaltet ihr die ganze Woche über doppelte RDO$ und XP. Wer diese Woche eine präsentierte Serie gewinnt, erhält eine Belohnung für einen kostenlosen Hut bis Rang 15. Belohnungen werden bis zum 16. Juni geliefert.

Weitere Einzelheiten gibt es auf dem Rockstar Newswire.