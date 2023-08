Red Dead Redemption – 50 EUR sind ein „korrekter Preis“, meint Take Two

Ob sich Take Two davon beeindrucken lässt, bleibt abzuwarten. Wie so oft kommt man am Ende damit wohl durch, da solchen Protesten nur selten eine echte Gegenwehr erfolgt.

„Ich habe die GOTY-Edition für 10 US-Dollar gekauft, um sie in 4K auf meiner One zu spielen. Ein wirklich trauriger Tag, an dem der Top-Beitrag auf r/reddeadredemption ‚Kauft kein Red Dead Redemption‘ lautet.“

Zum Vergleich: Auf Xbox kostet das Hauptspiel 29.99 EUR und die Undead Nightmare-Erweiterung 9.99 EUR, also immer noch günstiger als der Re-Release für PS4 und Nintendo Switch. Allerdings fehlt hier auch der Multiplayer, den man bei der Neuauflage einfach weglässt, was umso mehr enttäuscht, da man ursprünglich sogar ein Remaster und keinen simplen Port erwartet hat.

Auf Nachfrage und im Vergleich zur Xbox-Version sagte Take Two CEO Strauss Zelnick gegenüber IGN :

