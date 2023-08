Red Dead Redemption – Spieler protestieren gegen Abzocke & rufen zum Boykott auf

„Die Leute werden alles fressen, was sie austeilen, Rockstar Gaames ist nur noch eine Hülle dessen, was es mal war. Mein Hype um GTA 6 ist vor einiger Zeit verflogen. Der Kauf dieses Ports fördert dieses beschissene Verhalten von ihnen.“

„Ich habe die GOTY-Edition für 10 US-Dollar gekauft, um sie in 4K auf meiner One zu spielen. Ein wirklich trauriger Tag, an dem der Top-Beitrag auf r/reddeadredemption ‚Kauft kein Red Dead Redemption‘ lautet.“

Die Neuauflage scheint hingegen keinerlei technische Verbesserungen zu erhalten und läuft somit weiterhin in 720p bei 30fps. Auf Xbox erreicht man durch die Heutchy-Method zumindest eine Auflösung von nahezu nativen 4K. Hinzu kommt der unangemessen hohe Preis von 49.99 EUR für ein 13 Jahre altes Spiel, das man auf Xbox schon für 10 EUR bekommen kann. Das bringt das Fass für die Fans zum Überlaufen, die sich in Foren laufstark darüber beschweren.

Rockstar Games selbst bezeichnet die Neuauflage von Red Dead Redemption als ‚Conversion‘, um sie überhaupt auf den aktuellen Konsolen anbieten zu können. Auf Xbox ist das Western-Epos jeher via Abwärtskompatibilität spielbar, und das auch in besserer Qualität.

Bis gestern waren die Hoffnungen groß, dass Rockstar Games an einem Remaster von Red Dead Redemption für die aktuellen Konsolen arbeitet. Was man bekommt, ist lediglich ein Port ohne Verbesserungen und zu einem überteuerten Preis, wogegen die Spieler nun Sturm laufen.

