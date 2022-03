Redout II – Overview-Trailer zum Anti-Gravity-Racer

Saber Interactive gewährt heute einen Ausblick auf Redout II, die Fortsetzung des Anti-Gravity-Racers, der diesmal auch für PS5 erscheint.

Ganz im Sinne von Anti-Gravity-Klassikern wie WipEout und F-Zero erreicht man in Redout II rasend schnelle Geschwindigkeiten, greift auf ein intuitives Fahrsystem zurück, und erlebt die verrücktesten Turns und Jumps in der Geschichte dieses Genres.

Noch einmal verspricht man Hunderte von Events auf 36 einzigartigen Rennstrecken, die alle reversibel sind. Von Arena-Rennen und Time Attack, bis hin zu Last Man Standing und intensiven Boss-Races. Wem das nicht reicht, kann sich in intensiven Online-Battles mit bis zu 12 Spielern messen, plus benutzerdefinierten Inhalten und Saisons mit einzigartigen Belohnungen, die nach dem Release folgen.

Dazu gehören umfassend anpassbare Hoverships mit einer unglaublichen Auswahl an Antrieben, Stabilisatoren, Rudern, Ladeluftkühlern, Klappen, Magneten, Flügeln, Spoilern, Raketenmotoren, Farben und mehr, die sich zusätzlich im Fotomodus präsentieren lassen.

Das alles abgerundet durch einen treibenden und dynamischen Soundtrack, einschließlich mit Tracks von Giorgio Moroder und Talenten wie Zardonic and Dance.

Redout II erscheint noch 2022.