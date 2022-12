Reinfall: Weiteres Live-Service-Spiel von Square Enix endet

Square Enix hat eine Reihe von Live-Serivce-Projekten in den vergangenen Jahren gestartet, nur um einem nach dem anderen den Stecker zu ziehen. Zuerst erwischte es das Action-RPG Babylon’s Fall, dann das Mobile-Battle-Royale Final Fnatasy 7 The First Soldier. Beide Spiele sollen noch im Frühjahr 2023 offline gehen.

Es war es also nur eine Frage der Zeit, bis das nächste Live-Service-Spiel aus dem Hause Square Enix ein ähnliches Schicksal widerfährt. Spoiler: Es ist (noch) nicht Marvel’s Avengers. Stattdessen erwischt es dieses Mal Chocobo GP.

Chocobo GP: Nicht ganz tot, aber fast

Nach seinem Release im Januar 2022 ist Chocobo GP nach weniger als einem Jahr schon am Ende seiner Reise. Für die wenigen Fans von Chocobo GP gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass das kompetitive Racing-Game nicht vollständig von der Bildfläche verschwindet. Die Server für Chocobo GP bleiben vorerst online.

Jedoch endet mit dem bereits erschienenen Season-5-Update der Support für das Spiel. Zum Abschied gibt es unter anderem den neuen Midgar-Kurs, neue Karten oder Charaktere werden aber nicht mehr kommen. Auch ist das nun die letzte Season, in der die Preispass-Level zum Einsatz kommen. Danach werden Ranglisten ohne fortgesetzt.

Außerdem ist der Kauf der In-Game-Währung Mythril für Mikrotransaktionen nicht mehr möglich. Damit stirbt die einzige Möglichkeit, sein Geld in Chocobo GP zu verbrennen. Wie sagt man so schön: Am Ende wird alles gut.

Alle weiteren Informationen findet ihr in der offiziellen Mitteilung.

Nach Chocobo GP fehlt nur noch Marvel’s Avengers

Wir haben bereits in einem satirischen Artikel darauf aufmerksam gemacht, dass die Live-Service-Spiele von Square Enix dem Tode geweiht sind – mit Chocobo GP als nächster wahrscheinlicher Kandidat. Wir hätten bloß nicht gedacht, dass sich der Artikel als eine Art Orakel herausstellt.

Im Mai 2023 sollen die Server des Rennspiels abgeschaltet werden, so unsere Vorhersage. Na ja, ausgeschlossen ist das nicht. Da das Spiel keinen Gewinn mehr für Square Enix erzielen kann und auch keine allzu große aktive Community besitzt, wird es wohl nicht lange dauern, bis Chocobo GP vollständig eingestellt wird.

Mal sehen, ob September 2023 tatsächlich unser prophezeiter Abschied für Marvel’s Avengers wird …

Chocobo GP ist erhältlich für Nintendo Switch und Mobile.