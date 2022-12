TimeSplitters Rewind: Fan-Projekt zum Shooter-Spaß macht enorme Fortschritte

Was ist TimeSplitters ? TimeSplitters ist eine Ego-Shooter-Reihe, in der ihr durch verschiedene historische Epochen, aber auch futuristische Schauplätze springt. Seit dem zweiten Teil ist Sgt. Cortez die Hauptfigur, der mittels Zeitreise versucht, die sogenannten TimeSplitters aufzuhalten. Die Spiele zeichnen sich durch ihre schnelle Action und ihren Humor aus, aber auch die vielseitigen Multiplayer-Modi.

Im Video seht ihr beispielsweise Handyman, Spaceways Stewardess oder Eyes und Teeth Mummy in Aktion. Aber auch eine ganz neue Figur: Hybrid Splitter, wohl angelehnt an Hybrid Mutant. Im Hintergrund hört ihr außerdem die neu aufgelegte Musik von Jose Pavli.

Mit TimeSplitters Rewind hat sich eine Gruppe von Fans seit nun fast 10 Jahren zur Aufgabe gemacht, die drei Timesplitters-Spiele in Form eines Remakes zurückzuholen. Dabei soll der Fokus in erster Linie auf dem Multiplayer der Spiele liegen, doch Story-Modi sollen folgen.

What do you think?