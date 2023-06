Remnant II – Release & ein KoOp-Trailer

Gunfire Games und Gearbox Publishing haben das Release-Datum zu Remnant II bestätigt, das am 25. Juli und damit überraschend früh erscheint. Wie man schon am 21. Juli loslegen kann, verraten wir hier.

In Remnant II begeben sich die Spieler allein oder zu dritt in herausfordernde Kämpfe gegen übermächtige Gegnern. Sie durchstreifen dynamisch aufgebaute Welten mit verzweigten Questreihen, einzigartiger Beute und furchteinflößenden Feinden. Das ist alleine oder im KoOp-Modus möglich, in dem sich bis zu drei weitere Spiele anschließen können.

Early Access und Vorbestellungen

Spieler, welche die Remnant II Ultimate Edition digital erwerben, erhalten bereits am 21. Juli 2023, also drei Tage vor dem offiziellen Starttermin, frühzeitigen Zugang zu Remnant II. Darüber hinaus erhalten Spieler, wenn sie eine digitale Edition vorbestellen, auch frühen Zugang zur Archetypenklasse des Revolverhelden.

Die Inhalte der Deluxe Edition

Früher Zugang – Spiele REMNANT II schon am 21. Juli vor der offiziellen Veröffentlichung

Survival Pack – Beginne das Spiel mit einer Vielzahl an Verbrauchsgütern, um dich gegen mächtige Gegner durchzusetzen

DLC Bundle – Erhalte drei DLC-Pakete für REMNANT II. Weitere Details zu den DLC-Paketen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Alle DLCs werden voraussichtlich innerhalb eines Jahres nach Veröffentlichung verfügbar sein.

Außerdem wurde während der Online-Präsentation von Guerrilla Collective einen neuen Trailer veröffentlicht, der betont, dass der Sieg der Menschheit in Remnant: From The Ashes kein lang anhaltender Frieden war, sondern lediglich Zeit erkauft hat, um Wunden zu lecken und sich auf den nächsten Kampf vorzubereiten.

Remnant II ist ab dem 25. Juli erhältlich.