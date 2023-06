Baby Steps, Human Fall Flat 2 & mehr, das war Devolver Direct

Echte Nachtschwärmer konnten nach dem Summer Game Fest noch beim Devolver Direct reinschalten, wo der Indie-Publisher mehrere neue Projekte angekündigt hat. Baby Steps und Human Fall Flat 2 sind da nur einige.

Baby Steps setzt mal wieder auf ein sehr ungewöhnliches Konzept. In dessen Mittelpunkt steht Nate – ein arbeitsloser Sohn, der seine Eltern stets enttäuscht hat und auch sonst wenig Motivation in seinem Leben hat.

Aber auch für Nate gibt es Hoffnung, jedenfalls bis er eines Tages eine tief in ihm schlummernde Kraft entdeckt: einen Fuß vor den anderen zu setzen. Schritt für Schritt entdeckt Nate so eine geheimnisvolle Welt, er erklimmt malerischen Berge, setzte einen Schritt bewusst vor den anderen und lernt so die Physik dieses Walking-Simulators zu meistern.

Neben völlig neuen Eindrücken, welche die Welt für Nate parat hält, findet man den Sinn in Nates bisher vergeudetem Leben. Das Spiel verfügt außerdem über ein dynamisches Onesie-Verschmutzungssystem und nicht sammelbare Kopfbedeckungen.

Baby Steps erscheint 2024.

Human Fall Flat 2

Es dürfen wieder die Grenzen der Physik überwunden werden – in Human Fall Flat 2. Größer, besser und tollpatschiger mit neuen Levels, anpassbaren Charakteren und noch verrückteren Physik-Gimmicks.

Mit einer verbesserten Steuerung, einer noch schönerer Grafik und toller Musik ist Human Fall Flat 2 ein Slapstick-Erlebnis wie nie zuvor, meint Devolver. Mit bis zu 8 Spieler stellt man sich noch einmal der Herausforderung der Schwerkraft in jedem Level auf eine andere Weise.

The Talos Principle 2

Ein Update gab es auch zu The Talos Principle 2, das man in einem neuen Gameplay-Video präsentiert. Der Spieler muss sich neuen, herausfordernden Rätseln stellen, die durch neue, einzigartige Spielmechaniken wie Bewusstseinstransfer und Manipulation der Schwerkraft gelöst werden.

Eine tiefgründige Geschichte mit verschiedenen Enden durchzieht das Spiel und lädt dazu ein, sich in ihr und der fremden, wunderschönen Umgebung zu verlieren – eine Stadt im Paradigmenwechsel und eine Insel, auf der der Schlüssel zur Zukunft verborgen liegt, sind nur der Anfang.

The Talos Principle 2 erscheint 2023.

Wizard With A Gun

Handwerk, Kampf und Magie erwarten euch in Wizard With A Gun. Das Spiel beginnt mit der Ankunft des Zauberers in einer zerbrochenen Welt, die langsam im Chaos versinkt. Es liegt nun an euch, diese Welt zu bereisen, Ressourcen zu sammeln, euren Turm auszubauen und mit Hilfe von Maschinen und Magie dem Chaos Einhalt zu gebieten. Es gibt auch ein Tutorial, aber viele Geheimnisse bleiben verborgen und laden zum Erforschen ein.

Wizard With A Gun erscheint 2023.

Die komplette unterhaltsame Show gibt es hier. In diesem Jahr nimmt man vor allem den aktuellen Trend der KI auf die Schippe.