Remnant II -The Awakened King-DLC hat einen Termin

Gunfire Games und Gearbox veröffentlichen schon in diesem November den ersten DLC The Awakened King für Remnant II. Geplant sind insgesamt zwei Erweiterungen.

In The Awakened King ist der einzig wahre König erwacht und auf der Suche nach Blut. Der verrückte König wird während seines Halbtodschlafs von der Wurzel korrumpiert, sieht auf Schritt und Tritt Verrat und sinnt auf Rache.

Seitdem sein Schloss zum ersten Mal in einer Küstenstadt in Dran angekommen ist, sind die Gezeiten heftig und das Wetter chaotisch, was alle möglichen Kreaturen aus der Tiefe an die Oberfläche bringt und viele Geheimnisse hinterlässt.

In dieser brandneuen Story müssen Überlebende die Geheimnisse hinter „The One True King“ aufdecken, indem sie ein mysteriöses neues Gebiet in der Welt von Losomn erkunden. An diesem seltsamen neuen Ort werden Überlebende neue Dungeons durchqueren, mächtige Ausrüstung erwerben, unerwartete Verbündete treffen und sich auf ihrem Abenteuer neuen Bedrohungen stellen, um den einzig wahren König zu erreichen und ihn ein für alle Mal zu besiegen.

Zudem wird mit dem DLC ein neuer Archetyp eingeführt: Der Ritualist. Dieser neue Archetyp nutzt Statuseffekte, um Feinde zu bestrafen, und ist ein Meister des Schmerzes und des Leidens. Zusätzlich werden viele Items und mächtige Waffen verbessert, um in dieser tödlicheren Version der Welt von Losomn zu überleben.

Abschließend wird man neuen Bossen, Charakteren und furchteinflößenden Kreaturen begegnen. Mysteriöse Bedrohungen und Überlebende unbekannter Herkunft tauchen aus den Tiefen des Ozeans auf und durchstreifen die Straßen und stellen alle Spieler vor neue Herausforderungen.

Remnant II -The Awakened King ist ab dem 14. November erhältlich.