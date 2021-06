République: Anniversary Edition für PS4 & PSVR enthüllt

Camouflaj hat noch einmal ihr Stealth-Adventure République entdeckt, das man als Anniversary Edition für PS4, PSVR und Switch veröffentlichen wird.

In République schlüpfen die Spieler in die Rolle von Hope, einer jungen Frau, die von dem totalitären Regime gefangen genommen wurde, nachdem sie verbotene Literatur des Widerstandes gelesen hatte. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle eines Hackers, der in das Sicherheitssystem von Metamorphosis eindringen kann, um Hope einen sicheren Weg in die Freiheit zu weisen. Auf ihrer Flucht findet Hope immer wieder Hinweise über die dunklen Machenschaften der diktatorisch geführten Regierung, die mit Kontrolle, Gehirnwäsche und Folter die Bevölkerung tyrannisiert.

République verspricht eine fesselnde Geschichte, die durch die symbiotische Beziehung zwischen Hope und dem Spieler ein ganz besonderes Erlebnis schafft und den Spieler dazu bringt, sich immer stärker als Hopes Beschützer zu engagieren. Die Spieler können auch Hope helfen, die von der Regierung verbotenen Gegenstände, wie Bücher oder Kassetten, zu finden, um mehr über diese dystopische Welt zu erfahren.

Die Anniversary Edition wird von Skymap Games neu erstellt und fügt kürzlich aufgenommene Kommentarspuren hinzu, die neue Geheimnisse über die Entwicklung des Spiels enthüllen.

Wann die République: Anniversary Edition erscheint, ist in diesem Fall auch noch unklar.