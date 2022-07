Resident Evil 2 Remake ein voller Erfolg, beeindruckender Meilenstein erreicht

Später erschien außerdem der The Ghost Survivors Mode , wo man in die Rollen verschiedener Charaktere schlüpfen kann, darunter Robert Kendo oder Katherine, die Tochter des Bürgermeisters. Das Besondere in diesem Spielmodus sind zufällig generierte Items und ein In-Game Shop, der verschiedene Extras bereithält, die man mittels guter Leistungen in The Ghost Survivors entsperrt.

Spieler begleiten darin den jungen Polizisten Leon S. Kennedy und College-Studentin Claire Redfield, die sich in einem desaströsen Zombieausbruch in Raccoon City wiederfinden. Leon und Claire bieten separate spielbare Kampagnen; Spieler erleben die Geschichte aus der Perspektive beider Charaktere.

