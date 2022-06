Resident Evil 7, Resident Evil 2 & 3 ab heute für PS5, inkl. gratis Upgrade

Zum Abschluss des Capcom Showcase hatte der japanische Publisher eine besondere Überraschung, die noch heute die drei Hits Resident Evil 7, Resident Evil 2 und Resident Evil 3 für PlayStation 5 veröffentlichen werden.

Alle drei Titel wurden mithilfe der RE-Engine neu für die aktuellen Konsolen angepasst und unterstützen auf PlayStation 5 spezifische Features wie 3D Audio, haptisches Feedback und adaptive Trigger. Grafisch kann man sich auf Raytracing-Effekte und eine höhere Framerate freuen, plus extrem schnelle Ladezeiten.

Gratis Upgrade für Besitzer

Spieler, die bereits Resident Evil 2, Resident Evil 3 oder Resident Evil 7 biohazard auf PlayStation 4 oder Xbox One besitzen, profitieren zudem von einem Upgrade ohne zusätzliche Kosten. So können Fans die schaurigen Schrecken und die unglaubliche Grafik dieser beliebten Titel auf der modernen Generation neu erleben.

Resident Evil 2 wurde bereits von Grund auf neu entwickelt und profitiert durch die Verwendung der RE-Engine eine neue Sichtweise auf die klassische Survival-Horror-Saga mit realistischerer Grafik, atemberaubendem Sound, einer neuen Over-the-Shoulder-Kamera und einer modernisierten Steuerung zusätzlich zu den Spielmodi des Originalspiels.

Resident Evil 3 erzählt noch einmal die Geschichte von S.T.A.R.S.-Mitglied Jill Valentine, die aus dem zerfallenden Raccoon City und vor dem unerbittlichen Nemesis flieht. Auch hier präsentiert die RE-Engine das actiongeladene letzte Kapitel des Untergangs von Raccoon City mit noch besserer Grafik, einer modernisierten Steuerung mit intensiven Kämpfen sowie das für die Serie typische Lösen von Rätseln in ganz neuem Look.

Resident Evil 7 biohazard (unser Review) ist mit der jüngste Titel, der zugleich einen neuen Ansatz aus der First-Person verfolgte. Der Titel nutzte die Wurzeln der Serie und öffnete die Tür zu einem wahrhaft erschreckenden Horror-Erlebnis, das Millionen Spieler begeisterte. Resident Evil 7 biohazard stellte einen dramatischer Wechsel der Serie zur Ego-Perspektive in einem fotorealistischen Stil dar, der von Capcoms eigener RE-Engine angetrieben wird, und bietet so ein neues Maß an Immersion, das den spannenden Horror hautnah erlebbar macht.