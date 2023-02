Resident Evil 4 Remake Trailer mit neuem Gameplay & Infos

Das Remake greift die bekannte Geschichte auf, in der sechs Jahre vergangen sind und die biologische Katastrophe in Racoon City ihren Lauf nahm. Der Protagonist Leon S. Kennedy, einer der Überlebenden des Zwischenfalls, ist als Agent rekrutiert worden, der unmittelbar dem Präsidenten untersteht. Aufgrund seiner Erfahrung aus zahlreichen Missionen wird Leon losgeschickt, um die entführte Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu retten.

Die Game Informer zeigt ein neues Video zum Resident Evil 4 Remake, das in den nächsten Wochen erscheint. Im Mittelpunkt stehen diesmal Luis und Sera, plus einige Gameplay-Szenen.

What do you think?