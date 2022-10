Immerhin entgegnet man der Verspätung mit einer Early Acess-Phase, die am 23. Oktober startet und für alle verfügbar ist, die bereits Resident Evil Village besitzen. Zu Ende geht der frühzeitige Zugriff am 26. Oktober 2022.

Resident Evil Re:Verse ist ein Survival-Game mit Rache-Feature, in dem zwei bis sechs Spieler bis zur tödlichen Entscheidung kämpfen. Bekannte Charaktere treten darin gegeneinander und gegen furchterregende Kreaturen aus der Resident Evil-Serie an.

What do you think?