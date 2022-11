Return to Monkey Island erscheint nächste Woche für PS5

Devolver Digital und Terrible Toybox veröffentlichen in der nächsten Woche Return to Monkey Island auch für PS5 und Xbox Series. Bisher ist er Titel nur für Nintendo Switch und den PC erschienen.

Return to Monkey Island ist eine spannende Rückkehr des Serienschöpfers Ron Gilbert, das in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt wurde. Es sind viele Jahre vergangen, seitdem Guybrush Threepwood das letzte Mal mit seinem Erzfeind, dem Zombie-Piraten LeChuck, in einen geistigen Kampf verwickelt war.

Seine wahre Liebe, Elaine Marley, hat ihren Fokus vom Regieren abgewandt und Guybrush selbst ist hilflos und unerfüllt, da er nie das Geheimnis von Monkey Island entdeckt hat. Hippe, junge Piratenführer unter der Führung von Captain Madison haben die alte Garde von der Macht verdrängt, Melee Island hat sich zum Schlechteren gewendet und der berühmte Geschäftsmann Stan wurde wegen „Verbrechen im Zusammenhang mit Marketing“ inhaftiert.

Return to Monkey Island kommt mit neuen Gesichtern auf die bekannten Inseln zurück, jetzt unter gefährlicher neuer Führung. Erneut begibt man sich auf hohe See und erkundet das Neue und Unbekannte, während man sich aus schwierigen Situationen herausarbeitet. Es gilt clevere Rätsel zu lösen, bizarre Situationen zu meistern und verheerende Antworten auf das zu finden, was zwischen Guybrush und Ruhm steht.

Return to Monkey Island ist ab dem 08. November auf PS5 und Xbox Series erhältlich. Auf Steam, wo der Titel seit September verfügbar wird, er äußerst positiv aufgenommen, mit derzeit fast 5000 User-Reviews.